詐團假冒露營商家客服 3分鐘拐走10多萬

台中市1名翁姓女子本月中旬向一家露營商家的官方網站預訂，數日後接到假冒客服來電，以謊稱下單系統遭駭，誘騙重新以網路銀行匯款，短短3分鐘就騙走10多萬元。刑事局今提醒民眾多小心。（刑事局提供）

2022/02/26 16:33

〔記者邱俊福／台北報導〕台中市1名翁姓女子本月中旬向一家露營商家的官方網站預訂，數日後接到假冒客服來電，以謊稱下單系統遭駭，誘騙重新以網路銀行匯款，短短3分鐘就騙走10多萬元。刑事局今提醒民眾多小心。

警方表示，27歲翁女在露營商家的官方網站預定了露營行程，數日後卻接到一通「＋886」開頭的電話，自稱是露營商家的客服人員，跟翁女說因官方網站的網路下單系統遭到「駭客入侵」，原本1筆訂單被改成10筆，為避免翁小姐的權益受損，會提供另一個官方帳戶，請翁女重新匯款，等官方清查核對訂單資料和匯款資料之後，會將溢付款項退款。

翁女不疑有他，接著又接到另一通來電顯示「＋886」開頭，自稱為銀行客服人員的來電，對方以協助翁小姐完成重新匯款下單程序為名，提供了另一個所謂露營商家的官方帳戶，並請翁小姐利用網路銀行連續操作3次。

翁小姐第1次、第2次均依對方指示輸入49986，畫面顯示轉出了4萬9986元，直到第3次依指示輸入又轉出3000多元，才感覺有異報警。

另桃園市1名47歲黃姓男子，也在露營莊園網站預定了3天連假的民宿包棟行程，數日後就接到自稱莊園客服人員來電，遭類似手法騙走將近15萬元。

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