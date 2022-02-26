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    首頁　>　臺北市

    議員控柯防疫期間特權借校練「一日北高」 北市府稱未違規

    台北市議員李柏毅及市議員參選人田方倫今開記者會爆料，柯文哲用特權租借學校練體能，準備一日北高私人行程。（記者楊心慧翻攝）

    台北市議員李柏毅及市議員參選人田方倫今開記者會爆料，柯文哲用特權租借學校練體能，準備一日北高私人行程。（記者楊心慧翻攝）

    2022/02/26 16:00

    〔記者楊心慧／台北報導〕台北市長柯文哲將於2月27日進行「一日北高」，台北市議員李柏毅及市議員參選人田方倫今開記者會爆料，北市西松高中規定，受疫情影響，學校室內場所今年1月29至2月14日不外借給民眾，指柯文哲為備戰227北高自行車行，無視疫情升級，特權使用西松高中自行車室，只為應付「一日北高」的私人活動。

    對此，北市府發言人陳智菡表示，借場地皆有付費、送防疫計畫書備查，並無特權，市長、副市長基於公務需求經常進出校園，非屬校外不特定人士，不屬於「不外租借場地」範疇，更未違反當時防疫規範，租借雖非市長本人申請，但由市長辦公室幕僚代為申請，沒有疑義。

    議員李柏毅批評，柯文哲在2月7、9、11、14日到西松高中教室秘密訓練體力，自己向北市府詢問，竟得到「因北市府與學校是一體，所以柯文哲非外人、是自己人。因此將教室借給柯市長合法，無任何問題」，他認為相當離譜。

    借西松高中的場地需事先申請，李柏毅調閱資料發現，柯市長申請的活動名稱寫「參加比賽備賽」，他質疑2月27日「一日北高」是要和誰比賽，是參加「環台自行車比賽」？私下訓練體力為何還要遮遮掩掩？

    李柏毅表示，更扯的是申請書的借用人勾選的是「個人」，而「借用人的姓名」，居然不是柯市長，而是一位許小姐，整份申請書完全看不到任何與柯文哲或是市長室有關的資訊，實際使用自行車教室的人，是柯市長自己，卻故意用別人的名義借用，擺明是「掛羊頭賣狗肉」，「掩人耳目」的行為。

    田方倫質疑，市長室、教育局、西松高中完全提不出當初申請的防疫計畫書，他認為根本沒有防疫計畫書，如果柯明天拿出來，很可能是兩天緊急編寫出來造假的文件，運動是好事，依法依規定更重要，柯文哲這樣強徵校舍供自己練習使用的作法，這不是特權，什麼才是特權？

    李柏毅調閱資料發現，柯市長申請的活動名稱寫「參加比賽備賽」，他質疑2月27日「一日北高」是要和誰比賽，是參加「環台自行車比賽」？（李柏毅辦公室提供）

    李柏毅調閱資料發現，柯市長申請的活動名稱寫「參加比賽備賽」，他質疑2月27日「一日北高」是要和誰比賽，是參加「環台自行車比賽」？（李柏毅辦公室提供）

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