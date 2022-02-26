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    促轉會：不義遺址安康接待室達古蹟標準 文資審定尊重主管機關

    促轉會說明不義遺址安康接待室達古蹟標準，文資審定尊重主管機關，圖為當年安康接待室牢房門上有個監視孔。（資料照）

    促轉會說明不義遺址安康接待室達古蹟標準，文資審定尊重主管機關，圖為當年安康接待室牢房門上有個監視孔。（資料照）

    2022/02/26 15:09

    〔記者李欣芳／台北報導〕曾關押過監察院長陳菊等政治犯的法務部調查局「安康接待室」，今年1月被促進轉型正義委員會審定為「不義遺址」，新北市政府文化局本月22日召開文資審議會議，傳出包括文化部文資局、國家人權博物館，促進轉型正義委員會等行政機關，均認為目前土地問題難解，需更多歷史與文化價值研究，傾向建議新北市府暫緩將安康接待室列為指定古蹟。對於媒體報導促轉會不支持安康接待室審定文資，促轉會今天發表聲明提出澄清。

    促轉會表示，促轉會肯認安康接待室因具高度歷史價值、表現各時代營造技術流派特色、具稀少性且不易再現，已臻古蹟指定基準，此立場於任務報告與本週文資審議現場均明確表達，沒有改變，反對或延宕保存一說恐有誤會。至於文資審議程序，促轉會尊重主管機關專業與審議結果，本會亦將持續提供相關協助。促轉會感謝民間長期的關心與鞭策，期盼未來能一起為不義遺址的保存工作努力。

    促轉會指出，促轉會透過審定為不義遺址的過程，密切與相關機關聯繫，強化機關協力保存的基礎。去年底，行政院長蘇貞昌回應監察院巡察時即表明，由政務委員羅秉成督導推動跨部會工作，並已責由文化部國家人權博物館主責統籌。相關部會密集召開會議，包含釐清保存範圍、整合資料，準備土地移撥等作業，都正積極處理中。相關作業的完備，可讓安康接待室之文資身分指定時，指定範圍更加明確，也可與未來之保存活化工作更加緊密配合。

    促轉會表示，該會屬任務型機關，無法長期管理個案，而是透過審定與政策規劃，協調機關合作。更重要的是就不義遺址之保存提出完整法制規劃，將在總結報告中提出政策與法制規劃，後續將由承接機關持續完備。

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