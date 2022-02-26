顏有賢少將升情報次長 中媒曾專文分析顏領軍空軍4聯隊戰力

空軍少將顏有賢升任國防部情報次長，並將於7月1日晉任為空軍中將，顏有賢在擔任空軍第4聯隊長期間，因為多次調派F-16戰機攔截丶驅離共機，讓老共十分頭痛，中媒及軍事論壇還曾專文分析顏有賢及其領軍的第4聯隊。圖為顏有賢（右）在4聯隊長任內為官兵慶生及頒獎。（圖：取自中華民國空軍臉書專頁）

2022/02/26 11:24

〔記者羅添斌／台北報導〕多位軍情首長將在3月1日異動，除由情報次長楊靜瑟中將調任軍情局長之外，情報次長一職將由空軍少將顏有賢升任，情報次長為中將職缺，顏有賢也將在今年7月1日晉任為空軍中將。

提到顏有賢，軍方人士對其工作表現丶專業能力都表示肯定，顏有賢過去在擔任空軍第4聯隊（嘉義F-16戰機聯隊）聯隊長期間，由於多次派出F-16戰機執行攔截丶驅離共機任，使得老共十分頭痛，也讓顏有賢成為中國軍媒丶論壇研究分析的重要對象之一。

在2019年3月一篇新浪軍事論壇裡頭發表的專文中，曾以台灣「空軍王牌部隊」來形容第4聯隊，並指「待遇良好、薪金優渥、普遍有過赴美受訓經歷的台灣空軍戰鬥機飛行員，是台軍中拒統傾向最為強烈的一個戰鬥員群體」；專文並指，「部隊有著這樣囂張的脾性，和部隊主官多少有點關係」，而當時擔任第4聯隊聯隊長的就是顏有賢。

中媒專文指出，顏有賢多年來一直在台海第一線歷練，曾拿過台灣「國軍楷模」的榮譽稱號，由顏擔任第４聯隊聯隊長，可見台軍高層對這支部隊的看重。

空軍官員指出，顏有賢一直在作戰部隊丶戰訓幕僚單位任職，原本以為他會進入空軍作戰指揮部擔任中將層級的重要軍職，沒想到此次的軍情首長人事異動中，顏有賢卻是升任情報次長，顯示高層在重要軍職的人事佈局上，有著不同於慣常模式的思考。

根據國防部公開法規顯示，情報次長室主管的是情報政策與預算丶國際外交與軍情合作以及武官派遣調度等等，同時將各系統提報的情資進行統合研析，為此設有「聯合情研中心」，蔡英文總統在去年2月初，曾專程視導「聯合情研中心」，她在致辭時還證實，「聯合情研中心」已增編員額，強化情研戰力。

顏有賢在擔任空軍作戰指揮部作戰處長期間，因表現優異獲得國軍楷模榮譽。（資料照）

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