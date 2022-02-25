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    首頁　>　臺北市

    轟柯文哲一日雙塔作秀！議員：喊自行車路網 1年只推進5公里

    台北市議員鍾佩玲要求交通局盡快提升自行車道系統品質。（台北市議員鍾佩玲提供）

    台北市議員鍾佩玲要求交通局盡快提升自行車道系統品質。（台北市議員鍾佩玲提供）

    2022/02/25 20:21

    〔記者楊心慧／台北報導〕台北市長柯文哲推動建置台北市自行車路網，2020年9月更喊出「10年自行車路網計畫」，但市議員鍾佩玲發現，自行車道近1年僅推進5公里，柯文哲每年228都騎自行車挑戰一日雙塔或一日北高，政策喊完卻無下文，她要求交通局盡快提升自行車道系統品質。

    台北市交通管制工程處設施科長江長恩回應說，交工處有盤點全台北未來自行車道規劃路網，水利處進行更新規劃，各局處都針對自行車環境努力，未來計畫把593公里當成願景，由於需占用人行道或車道以及取消路邊停車格，遇到地方民意反彈，去年僅完工推進5.76公里，積極與地方溝通協調中。

    鍾佩玲調閱資料發現，台北市在2016年底自行車道長度達500公里，台北市在2021年7月自行車道長度為507.48公里，整個計畫目標是593公里，建置速度卻遠遠不如預期。她認為，自行車不應淪為市長特定目的作秀工具，政策的推動也不應率性隨喊，喊完卻無下文。

    鍾佩玲質疑，2015年底已完成的「三橫三縱」自行車路網的中山南北路為例，鄰近市民大道路段，人行道或遭變電箱阻擋，或劃設機車彎，造成自行車使用者必須騎至道路，整體品質不佳、設計不友善、問題一堆，導致民眾頻頻投訴。

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