搭上撤僑專車！留學烏克蘭泛舟哥報平安：路上看到軍隊都會怕

烏克蘭首都基輔墜毀的飛行器。（法新社）

2022/02/25 18:36

〔記者林曉雲／台北報導〕俄羅斯總統普廷24日下令揮軍烏克蘭，我國留學生「泛舟哥」蔡宗諺今天向台灣媒體說，他已經搭上撤僑專車前往波蘭，路上看到軍隊都會莫名的害怕，撤僑專車上有5名台灣學生及10名台灣僑民。

教育部說明，原有12名我國留學生在烏克蘭，其中3人已返台，另有9名留學生仍在烏克蘭，1名留在基輔、1名留在烏克蘭東部、1名在南部、6名正前往安全地區或國家，駐俄羅斯教育組持續密切洽繫留學生，轉知當地情勢發展，提供必要協助。

蔡宗諺向媒體說，他人一切平安，因基輔市召會的通知，順利跑到羅夫諾召會短暫居住，在召會弟兄姊妹幫助下，已搭上撤僑專車前往波蘭。

蔡宗諺也說，他的心情滿忐忑的，被轟炸機吵醒，又被空襲警報挖起來，舟車勞頓也很累，路上看到軍隊都會莫名的害怕，很感謝羅夫諾召會的接待，讓他們可稍作休息一天。被問及是否會回台灣，他說會依我國領事館的安排。

教育部說，對於烏克蘭的台生返台相關協助，教育部會透過駐外組，密切掌握每一位我國在烏克蘭留學生動態，學生因戰亂返台，教育部將協請指揮中心安排學生入住集中檢疫所，學生如有經濟上困難，教育部會盡全力予以協助，透過安心就學機制，提供學生返台就學銜接需求。

逃往波蘭邊境的烏克蘭人等待家人來會合，邊境警察上前關心。（路透）

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