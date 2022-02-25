林穎孟公布民眾黨中央選戰小組簡報 狠打臉沒安排選舉活動說法

林穎孟今公布民眾黨中央選戰小組簡報，內容列出一日北高各站點，還寫「迎接主席到來象徵迎接選戰勝利」等文字。（取自林穎孟臉書）

2022/02/25 19:08

〔記者楊心慧／台北報導〕台北市長柯文哲於2月27日進行「一日北高」，遭議員林穎孟質疑藉機為選舉造勢，但民眾黨稱沒安排選舉活動，都是「民眾」自主加油前往，林穎孟今公布民眾黨中央選戰小組簡報，內容列出一日北高各站點，還寫「迎接主席到來象徵迎接選戰勝利」等文字，她痛批這根本就是政黨造勢活動，寄生市府、濫用市府資源，對不起台北市民。

林穎孟指出，柯主席和民眾黨堪稱詐騙集團之首，從2月22日的民眾黨中央選戰小組簡報，署名以蔡壁如為召集人，可發現包含活動主題、動員、文字等企劃內容，完全就是政黨造勢活動，更詳列一日北高各站點，寫有「選舉開跑、市長發送氣球給參選人、迎接主席到來象徵迎接選戰勝利」，這不是選舉造勢，什麼才是選舉造勢？

林穎孟質疑，柯市長過去常說：「政治不難，找回良心而已」，如今柯為自己的總統之路，找了一堆說謊騙子，組成詐騙集團，民眾黨寄生市府，已完全將「一日北高」打造為民眾黨全台選舉造勢活動，自台北關渡宮、新竹代天府、彰化伸港寶天宮、嘉義布袋大眾廟、高雄大義國中，每一站民眾黨都安排參選人，及民眾黨部主委預計動員數百人，在現場「迎接柯主席到來」。

林穎孟批評，整個民眾黨都在公然說謊，昨天說黨中央沒有安排選舉活動，事實上根本早有計畫，完全睜眼說瞎話，十分無恥，台北市政府正、副發言人更是自甘墮落，幾近是民眾黨側翼，一連數日不斷跟民眾黨一搭一唱，昧著良心聲稱活動都是民眾自主參加，還拿民間團體自行車協會當墊背扛砲火，掩飾政黨造勢的錯誤，非常噁心。

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