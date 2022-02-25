烏俄開戰確保糧食安全 農委會：飼料玉米已採購未來半年所需

烏俄戰爭導致國際大宗物資、運費、油價都高漲，農委會表示，為確保我國糧食安全，已完成226萬噸飼料玉米採購量，足供未來6個月所需。（資料照）

2022/02/25 17:35

〔記者楊媛婷／台北報導〕俄羅斯已開啟入侵烏克蘭戰火，由於烏俄兩國都是小麥、玉米生產大國，衝擊全球大宗物資供應鏈，農委會今天（25日）說，我國飼料玉米目前已完成226萬噸的採購量，足供未來6個月所需。

我國飼料玉米主要來自進口，依近5年關務署資料統計，平均飼料玉米進口量約412萬噸，平均月進口量為34.3萬噸，我國近5年來僅3次自烏克蘭進口飼料玉米，俄羅斯則沒有相關紀錄。

受到烏俄戰爭影響，國際大宗物資、油價、運費都大幅拉漲，農委會啟動多項措施提高我國糧食安全庫存，包含短期已協請飼料業者提前採購未來6個月國內飼料玉米需求量，已完成採購226萬噸，足夠供應未來6個月所需；農委會也請台糖租用2.5萬噸滾動式倉儲空間，作為政府調節國內飼料玉米供應量使用，接下來也將興建6萬噸飼料玉米圓倉，擴增倉儲空間。

戰爭凸顯我國自行栽種作物的重要性，農委會說，為增加國產玉米自給率，將擴大飼料玉米耕種面積，由現行1.5萬公頃倍增至3萬公頃，年產量預估可由原8.8萬公噸增加至17.6萬公噸，擴大國內玉米供應量。

農委會再次強調，國內飼料原料供應穩定，農委會已積極監控國際穀物訊息與飼料玉米進口情形，並就市場總體供需波動，已研議安全供應的因應對策。

有自配飼料需求的農民，農委會建議仍應積極參與共同及多元化採購，以降低飼料原料的取得成本，以避免缺料的風險。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法