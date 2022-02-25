部分負擔討論激辯4小時 健保會委員批資料粗糙

健保會委員滕西華（左）、劉淑瓊（右）說明對於部分負擔的意見。（記者林惠琴攝）

2022/02/25 17:31

〔記者林惠琴／台北報導〕健保會今日針對健保部分負擔等方案進行討論，歷經4小時激辯，有委員不滿健保署今日才提供完整方案，且資料粗糙，質疑檢查檢驗費用成長與醫療體系依賴高、高齡社會與高科技有關，有些藥品僅限大醫院可取得，急診用檢傷分類作為收費標準違反專業，呼籲政策要上路前，這些面向都要納入考量。

健保會委員、台灣社會心理復健協會理事長滕西華指出，今日討論部分負擔影響高達7成人口，光是每年要增加1000元以上支出，就有400萬人以上，但健保署除了背景資料不完整外，更沒有說明負面效應要如何因應？這政策真的是利多嗎？

滕西華提到，政府曾於民國90幾年實施檢查檢驗部分負擔，結果很快就失效，因此這幾年花了很多力氣在雲端資料上傳、管制電腦斷層與磁振造影等高階項目的使用，藉以期盼節省費用，結果仍持續上升，可反映出3個面向。

滕西華提到，首先，醫療體系對於檢查檢驗依賴度高，畢竟原本目的就為了確定診斷與治療效果，因此慢性病患者每3個月拿慢箋也要抽血，另有些項目則是健保署自行規定，若民眾未接受相關檢查檢驗，甚至無法取得特定藥品、無法進行第二階段的治療。

其次，高齡社會的長者併發症多，越來越多慢性病，本來也就會更仰賴常規的檢查確定療效，包含精準醫療、基因治療都有這樣的問題。

再來，則是檢查檢驗費用的消長，也與整體高科技檢查檢驗費用上升有關。

滕西華指出，民眾要如何曉得檢查檢驗怎麼樣是好、怎麼樣是不好，將處方上的必然導向由患者負擔，其實有問題。

在藥品部分負擔方面，滕西華也認為，若是全面將上限由現行200元提高到300元可行，但健保署提出的方案是不同醫院層級負擔不同，然而區域醫院、醫學中心本來就會有原廠藥、部分特殊藥品使用比例較高的情形，部分病人在基層院所無法取得相關藥品。

在急診方面，民眾到區域醫院與醫學中心檢傷四、五級要多收錢，真的會抑制這些人去使用嗎？此外，急診除了看重症外，也包含急症，難道所有急症的病人都不應該去嗎？同時，以檢傷分級作為收費標準，也已經違反急診專業判斷，呼籲政府要三思。

健保會委員、醫改會董事長劉淑瓊也強調，對於健保署部分負擔的報告無法滿意，實在過於粗糙，希望政府做決策時，還是要清楚分析，同時要有配套，否則會感覺「把民眾當作提款機」，尤其在疫情底下，更有「雨天收傘」之感。

劉淑瓊提到，對於健保署的失望不只來自於報告的不完整，而且今日才拿到完整報告，難道是健保署效率不好嗎？還是健保署出奇兵殺得委員們措手不及？建議開大門走大路，畢竟調整部分負擔對民眾影響很大，政府應該誠懇地保持與各界對話。

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