立院法制局建議我國縮小防空識別區 立委痛批「養老鼠咬布袋」

共機近年頻襲擾我國防空識別區西南空域，立法院法制局近日報告建議軍方縮小我國防空識別區。民進黨立委劉世芳今痛批「養老鼠咬布袋」（資料照）

2022/02/25 17:15

〔記者吳書緯／台北報導〕中共軍機近年頻襲擾我國防空識別區西南空域，立法院法制局近日報告建議，因中共軍力增長，軍機進出第一島鏈更加頻繁，建議軍方縮小我國防空識別區因應。民進黨立委劉世芳今痛批，法制局「養老鼠咬布袋」，在我國主權受到侵害的情況下，還建議要縮小防空識別區，完全搞不清楚狀況，行徑有如提出共機有權巡邏我國空域的退將夏瀛洲。

本報昨日報導，立法院法制局近日公布「我國防空識別區相關問題之淺析」報告，報告稱中共軍力逐漸成長，軍機進出第一島鏈必然更加頻繁，我國防空識別區西南角，更是中國軍機進入巴士海峽的必經途徑，若共軍每次例行性演訓，我方皆須派遣戰機因應，對飛行員造成過於沉重之壓力，因此建議軍方重新調整我國防空識別區的範圍。

對此，劉世芳今受訪批評，這份報告可能是「書生論政」，以單純法律的觀點來看防空識別區，但各國的法律不是「自己說了算」，國際法規通常牽涉到不同的角力，而台灣和中國不能說是法律上的角力，且台灣主權國家的意涵，與中國比起來差一大截。

劉世芳說，中共軍力近年崛起，擴張海權、空權，不只侵犯台灣防空識別區，也頻侵擾日本、韓國的防空識別區，但日韓卻沒有想要修改防空識別區，而我國空軍飛官在攔截共機時，也會謹守分際，反倒是共軍飛行員透過無線電回應我方廣播驅離時，還回嗆「是在我們自己的領空」。

此外，劉世芳說，退役空軍上將夏瀛洲去年說，共機出現在台灣西南空域是在「自己的國土上」，完全有權巡邏，法制局的這份報告，就有如夏瀛洲的說法，法制局的報告除了白目之外，完全沒有對於國際法上的看法。

最後，劉世芳認為，法制局應檢討此份報告，這份報告在沒有確定國家主權情況下，「亂寫這個東西」，其實是非常糟糕的報告，不只是雞同鴨講，也是養老鼠咬布袋。

立法院法制局已經將這份報告自網頁「下架」。對此，立院人士表示，此份報告確實稍嫌敏感，是下架的原因之一；但立院人士也緩頰說到，法制局的報告對於目前相關政策議題，都會隨時有所提出各種方向的意見，供立委監督行政部門參考之用。

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