宴請中企老闆 柯文哲：歐、美商會皆定期餐敘、也給中國企業機會

台北市長柯文哲今出席台北市疫情記者會，說明宴請中國企業問題。（北市府提供）

2022/02/25 17:42

〔記者楊心慧／台北報導〕台北市長柯文哲昨晚被直擊和一群操中國口音的中國企業老闆在五星級飯店吃飯，甚至還以「台北市政府晚宴」的名義宴請，被台北市議員簡舒培質疑動用市府預算做個人關係；柯文哲今表示，台灣工業總會幫忙找人，每個在北市經營的企業，有困難的都要幫忙解決，既然先前歐洲商會、美國商會皆定期餐敘，也給中國企業一個機會。

柯文哲今下午在台北市疫情記者會，被媒體問到在飯店宴請中國企業被直擊，他表示北市府服務商業界，長期包括歐洲商會、美國商會皆定期餐敘，看有哪些事情需北市府幫忙，最近工總秘書長說，北市有中國在台企業，以前從沒接觸過，能否讓他們有機會說經營企業的困難，他認為既然每國商會都有辦，也給中國企業一個機會，至於安排找人是台灣工業總會幫忙處理，就這麼簡單。

先前柯文哲要求局長們簽廉政公約，和企業界吃飯需上網登錄行程，卻屢次被議員質疑未確實登錄，針對本次是否有登錄行程，柯文哲說：「應該有吧，這是北市府正式的活動，也沒什麼問題」。

議員林穎孟詢問秘書處，對方卻稱是市長私人行程，遭質疑既然以北市府名義宴請為何不敢公開？柯文哲稱，所謂公開行程是找媒體拍照才叫公開行程，有幾種行程，像這種拜訪朋友或企業常會登錄，但就是僅在市長室紀錄，所謂公開是指媒體場，給人家拍照的。

議員簡舒培質疑柯文哲跟魔鬼打交道，和國民黨搶對岸金主，柯文哲表示，那她是指控美國、歐洲商會都是魔鬼嗎？「常常是這樣，不要為了黑而黑，可憐吶！實在是，對市府來講，每個在北市經營的企業，有困難的都要幫忙解決。」

柯文哲酸，長期以來都抹紅、抹藍柯文哲，這是目前民進黨一貫戰略，但該怎麼做就怎麼做，特定政黨要做特定政治攻擊，這也沒辦法，但領人薪水就是要做這種事，不然要幹嘛？有些人工作就是攻擊柯文哲，那也沒辦法。

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