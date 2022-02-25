北市本土+1！CT值18.2 柯文哲：還沒找到感染源

台北市長柯文哲出席台北市疫情記者會。（北市府提供）

2022/02/25 17:08

〔記者楊心慧／台北報導〕台北市今新增一例本土確診案例，台北市長柯文哲表示，這例在台北市內湖，還沒找到明確的感染源；副市長黃珊珊補充說明，這例為39歲男性，居住地及工作地都在內湖區，2/23出現症狀，2/24快篩陽、醫院PCR陽CT值18.2，同住父親也確診CT值20。

黃珊珊表示，這名39歲確診男性的妻子為韓國人，2/12個案妻子與孩子從韓國返台，但在居家檢疫時，他為了方便妻子、孩子居家檢疫，自己入住板橋父親住處，並沒接觸到妻子與小孩。

黃珊珊指出，2/20個案妻、子採檢陰返家居檢，2/23個案出現症狀看醫生，診所配置、給予家用快篩劑，男子自行回家快篩檢測為陽性，2/24醫院PCR陽性CT值18.2，同住父親也確診，為新北案例、CT值20，研判感染源應該不是妻子和兒子，有可能是從板橋感染，但需待釐清相關匡列。

針對匡列人數，黃珊珊說明，目前個案接觸的部分，已經居家隔離匡列的有268人，公司同事皆已安排採檢，個案職場員工自行快篩有364人，全為陰性，最重要的是所有場域皆已完成清消，這案例還在釐清感染源，看父親有無其他接觸者，也將持續和新北市合作追查感染源。

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副市長黃珊珊出席台北市疫情記者會。（北市府提供）

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