為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　臺北市

    北市本土+1！CT值18.2 柯文哲：還沒找到感染源

    台北市長柯文哲出席台北市疫情記者會。（北市府提供）

    台北市長柯文哲出席台北市疫情記者會。（北市府提供）

    2022/02/25 17:08

    〔記者楊心慧／台北報導〕台北市今新增一例本土確診案例，台北市長柯文哲表示，這例在台北市內湖，還沒找到明確的感染源；副市長黃珊珊補充說明，這例為39歲男性，居住地及工作地都在內湖區，2/23出現症狀，2/24快篩陽、醫院PCR陽CT值18.2，同住父親也確診CT值20。

    黃珊珊表示，這名39歲確診男性的妻子為韓國人，2/12個案妻子與孩子從韓國返台，但在居家檢疫時，他為了方便妻子、孩子居家檢疫，自己入住板橋父親住處，並沒接觸到妻子與小孩。

    黃珊珊指出，2/20個案妻、子採檢陰返家居檢，2/23個案出現症狀看醫生，診所配置、給予家用快篩劑，男子自行回家快篩檢測為陽性，2/24醫院PCR陽性CT值18.2，同住父親也確診，為新北案例、CT值20，研判感染源應該不是妻子和兒子，有可能是從板橋感染，但需待釐清相關匡列。

    針對匡列人數，黃珊珊說明，目前個案接觸的部分，已經居家隔離匡列的有268人，公司同事皆已安排採檢，個案職場員工自行快篩有364人，全為陰性，最重要的是所有場域皆已完成清消，這案例還在釐清感染源，看父親有無其他接觸者，也將持續和新北市合作追查感染源。

    相關新聞請見︰

    「武漢肺炎專區」請點此，更多相關訊息，帶您第一手掌握。

    副市長黃珊珊出席台北市疫情記者會。（北市府提供）

    副市長黃珊珊出席台北市疫情記者會。（北市府提供）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    曾到爆確診者足跡飯店 柯文哲冷回：有問題我早就被隔離
    2022/02/25 16:46

    曾到爆確診者足跡飯店 柯文哲冷回：有問題我早就被隔離
    高雄校園防疫鬆綁 3/1起可辦畢旅、校外教學
    2022/02/25 16:39

    高雄校園防疫鬆綁 3/1起可辦畢旅、校外教學
    避免居隔期間家戶感染 柯文哲：500元防疫住宿補助再延長
    2022/02/25 16:34

    避免居隔期間家戶感染 柯文哲：500元防疫住宿補助再延長
    疫情愈燒愈烈！ 香港首度單日確診破萬
    2022/02/25 16:00

    疫情愈燒愈烈！ 香港首度單日確診破萬

    葉家妤有它 睡覺時也能與脂肪斷捨離
    臺北市今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播