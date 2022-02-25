曾到爆確診者足跡飯店 柯文哲冷回：有問題我早就被隔離

台北市長柯文哲（左）說，台北市疫調做得快，「有問題我早就被隔離」。（圖擷自YouTube）

2022/02/25 16:46

〔記者蔡思培／台北報導〕台北喜來登大飯店「十二廚」自助餐廳昨晚（24日）傳出確診者足跡，2月25日至27日暫停營業。而台北市長柯文哲昨天曾到飯店，外界關心是否要隔離？柯文哲冷回，「被隔離的話現在就不會坐在這裡」。

柯文哲昨中午到喜來登大飯店參加「台灣五中」建校一百年聯合記者會，喜來登大飯店「十二廚」自助餐廳昨晚傳出有確診者足跡，從2月25日停業至27日，閉店預防性消毒。

柯文哲今天下午召開防疫記者會，被問起未來如何處理、市長是否要隔離？他回應，「被隔離的話現在就不會坐在這裡」，台北市疫調做得快，「有問題我早就被隔離」。副市長黃珊珊也補充，相關場域會清消，但市長去的時間不在可傳染期。

台北市衛生局今天公布曾到喜來登大飯店的確診者個案資訊，「案20390」是30多歲女性、曾接種2劑AZ疫苗，去年11月在越南快篩陽性，有發燒、嗅味覺喪失等症狀，今年1月13日從南返台過年。個案2月24日因要回越南，至醫院採檢PCR陽性，Ct值28.6，無症狀。個案曾於2月23日上午到過大安區「好食Breakfast」餐廳，下午到過新光三越信義新天地A8、喜來登大飯店十二廚，晚間又從善導寺搭捷運到六張犁站。

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