避免居隔期間家戶感染 柯文哲：500元防疫住宿補助再延長

台北市長柯文哲說，1人1戶很可能不會做得很徹底，回家也很難管理，還是鼓勵大家住防疫旅館，500元補助還是會繼續給。（台北市政府提供）

2022/02/25 16:34

〔記者楊心慧／台北報導〕為避免居隔期間家戶感染，台北市長柯文哲宣布，原訂2月28日截止的居家檢疫補助每日500元將繼續延長，「500元補助還是會繼續給」。他也說，國高中打疫苗的同學才可以參加校外教學、畢業旅行、跨校社團等活動，沒打的話，原則上不能參加。

柯文哲今天在台北市疫情記者會說，台北市去年12月14日到今年2月23日春節專案以來，採檢12萬2342名旅客，其中2656人陽性，平均陽性率2.17％，最高是6.13％掉到2.43％，但周邊國家新增確診數都在上升，雖然香港的邊境管制比台灣嚴，但香港還是破功，應該參考有哪些地方出錯。

他說，回家後1人1戶很可能不會做得很徹底，回家也很難管理，所以還是鼓勵大家住防疫旅館，還是會繼續給500元補助，為防止海外的溜進來，在台北市還是鼓勵大家住防疫旅館，因此500元補助還是會繼續給。

柯文哲也說，台北市已接種第一劑的學生達94％，接種第二劑的比例則達79％，還是有些同學沒打，仍希望還沒打疫苗的同學趕快打，為了讓大家趕快打疫苗，「完整打疫苗的才可以參加校外教學、畢業旅行、跨校社團等活動，沒有的話，原則上還是不行參加，希望透過這個手段，讓國高中多打疫苗。」

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