俄軍全面入侵烏克蘭 柯文哲：不要老是幻想別人會來幫忙

民眾黨主席柯文哲表示，世界上最可靠的還是靠自己。（圖擷自Youtube）

2022/02/25 16:26

〔記者蔡思培／台北報導〕俄國總統普廷24日下令侵略烏克蘭，遭受國際強烈撻伐，民眾黨立委蔡壁如今在臉書談論戰爭時大酸「還在期待美國老大哥？」台北市長、民眾黨主席柯文哲也說，「不要老是幻想別人會來幫忙」，世界上最可靠的還是靠自己。

柯文哲今天下午召開防疫記者會，被問起俄國侵略烏克蘭。他表示，長期以來台灣不關心國際新聞，但一開戰大家還是會注意，他昨天已透過推特表達意見，他主張和平、譴責俄國的侵略，認為文明社會有爭議還要和平解決、戰爭是不好方法。柯說，他身為醫師救一個人要花多少心力，戰爭一來幾百個生命就不見，醫生立場還是反對武力解決爭議。

柯文哲說，幾天前布拉格市長有發email給他，台北市作為國際社會一員，2月21日已經與布拉格、布達佩斯、巴黎、華沙、阿姆斯特丹等自由民主陣營大城市市長聯名寫信給烏克蘭首都基輔市長表達支持。柯說，若有困難需要，他還是響應歐洲好朋友布拉格市長，台北市也願意協助，有醫療物資也會幫忙。

柯文哲說，戰爭會損失很多人命，從國際局勢看來，「不管什麼事情還是自立自強、靠自己最重要，不要老是幻想別人會來幫忙」，提升自我防禦能力、加強自己的實力才是最實際的。柯文哲也說，國際越混亂的時候，國內越要穩定，不要心浮氣躁。

媒體也詢問柯是否同意蔡壁如文章，柯文哲表示自己還沒看，但他認為，國際局勢講到最後還是靠自己，無恃其不來 恃吾有以待也，「世界上最可靠的還是靠自己」，這才是事實真相。

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