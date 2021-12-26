為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　臺北市

    再現身挺林昶佐 賴清德：終止惡質罷免文化

    副總統賴清德（左二）、無黨籍立委林昶佐（右二）26日出席萬華環河福德宮平安餐會。 （記者羅沛德攝）

    副總統賴清德（左二）、無黨籍立委林昶佐（右二）26日出席萬華環河福德宮平安餐會。 （記者羅沛德攝）

    2021/12/26 22:05

    〔記者楊淳卉／台北報導〕台北市中正萬華區無黨籍立委林昶佐罷免案明年1月9日投票，副總統賴清德今（26日）晚再前往萬華力挺林昶佐，他表示，林昶佐不只關心內政與地方建設，更關心國防、外交，是國際級的立法委員，要拜託大家明年1月9日用神聖的選票，終止惡質罷免文化，讓林昶佐留在立法院。

    賴清德、無黨籍立委林昶佐與台北市議員周威佑、劉耀仁、吳沛憶，晚間出席萬華環河福德宮平安餐會。

    賴清德表示，林昶佐表現第一名是事實，他過去擔任行政院長時，最了解每一名立委的表現，林昶佐非常關心基層生活，除要求行政院降低稅金、編列預算推動公共托育政策，也要求長照2.0具體落實、政府要多推動社會住宅、都市更新等，更獲得6次民間團體評鑑第一名。

    賴清德指出，林昶佐與其他立委不一樣，一直都在立法院外交及國防委員會，除了堅持台灣民主、自由的路線外，還代表台灣與世界各國進行國會外交，前陣子更舉辦「開放國會」活動，邀請10多個國家的國會議員來台北，包括波羅的海三國、澳洲、墨西哥等，這是過去很少有立委能做到的。

    賴副總統表示，中國對台灣不只封鎖外交、戰機也一天到晚在繞台，因此美國很關心台灣，前陣子台灣受邀參加美國舉行「民主峰會」、但中國沒受邀，林昶佐更是亞洲唯一受邀參加的國會議員，非常不容易。

    賴清德說，林昶佐除了是國際知名重金屬樂團主唱，加上在國會表現很好，不只關心內政、地方建設，更關心台灣的國防、外交，「是國際級的立法委員」。

    賴副總統說，他拜託大家明年1月9日罷免案投票，一定要出來投下「不同意」，用手中神聖的選票，終止惡質的罷免文化，讓表現第一的林昶佐可以繼續留在立法院。

    林昶佐表示，過去福德宮這邊的土地跟台電的爭議比較多，很多改善工程都是一步步爭取而來，從拆除欄杆、蓋新廁所與浴室，現在還有這個廣場可以舉辦活動，讓里民可以盡情利用。

    副總統賴清德（右）、無黨籍立委林昶佐（左）26日出席萬華環河福德宮平安餐會。 （記者羅沛德攝）

    副總統賴清德（右）、無黨籍立委林昶佐（左）26日出席萬華環河福德宮平安餐會。 （記者羅沛德攝）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    林靜儀龍井大造勢 賴清德猛轟顏家：蓋違建、佔國家土地
    2021/12/26 12:34

    林靜儀龍井大造勢 賴清德猛轟顏家：蓋違建、佔國家土地
    罷昶表態？柯文哲酸：藍綠應該合作 一起幹掉林昶佐
    2021/12/25 17:16

    罷昶表態？柯文哲酸：藍綠應該合作 一起幹掉林昶佐

    科學魔法實境秀－新北光復高中線上實驗室
    鍾小平被控強佔看板宣傳罷昶！ 受害人痛揭「出奧步又扯謊」
    2021/12/25 14:13

    鍾小平被控強佔看板宣傳罷昶！ 受害人痛揭「出奧步又扯謊」
    昔嗆林昶佐 環南自治會長林勝東：兩人多年好友、罷昶沒空去投票
    2021/12/24 10:41

    昔嗆林昶佐 環南自治會長林勝東：兩人多年好友、罷昶沒空去投票

    蘇格登約你團圓夜一起「靠一杯」
    國民黨四大公投均出局 林昶佐：下月9日讓台灣繼續贏
    2021/12/18 20:40

    國民黨四大公投均出局 林昶佐：下月9日讓台灣繼續贏
    臺北市今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播