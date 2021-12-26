打造南港藝文新地標 台北市歷史建築「松山療養所宿舍」開放

台北市歷史建築「松山療養所宿舍」即起對外開放，文化局期盼能成為南港區藝文新地標。（台北市文化局提供）

2021/12/26 19:43

〔記者鄭名翔／台北報導〕台北市歷史建築「松山療養所宿舍」即起對外開放，與鄰近歷史建築「松山療養所所長宿舍」共同打造為藝文療癒空間「靜心苑」，結合松山療養所原有的醫療歷史文化脈絡，在清幽靜謐的日式宿舍中辦理文化課程、教育講座及餐飲體驗等藝文活動，成為南港地區藝文新地標。

台北市文化局表示，松山療養所成立於1915年，前名為錫口養生院，是台灣第一處專門治療結核病的醫療場所，原址位於現今南港區衛生福利部行政區內；而「松山療養所宿舍」和「松山療養所所長宿舍」皆為療養所附屬設施。

文化局指出，松山療養所修復團隊維持完整日式宿舍格局，並且於牆面保留部分開放式結構，展示建物以泥土、木條等材料構築壁面的小舞壁工法；於維持建物現代化機能的同時，也保留過往消防沙坑、浴廁空間等建物結構原貌，讓民眾於欣賞日式建築的美感時，能了解過往居住者的生活樣貌。

歷經協議價購私有土地、投入修復到媒合民間營運單位進駐，松山療養所宿舍結合松山療養所所長宿舍成為靜心苑一、二館，即起正式對外開放，將辦理藝術文化、美學鑑賞、養生療癒、文化資產相關活動，希望成為南港文化新地標，而文化局也正舉辦「松山療養所防疫歷史及口罩展」、「松山療養所宿舍群建築之美」，歡迎民眾前來欣賞。

台北市歷史建築「松山療養所宿舍」即起對外開放，文化局期盼能成為南港區藝文新地標。（台北市文化局提供）

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