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    首頁　>　臺北市

    台北燈節人氣差「沒錢潮」 北市府挨轟宣傳不力難救萬華經濟

    於萬華登場的台北燈節「七彩八寶新世界」平日人潮稀稀落落，假日晚上雖有較多民眾前往賞燈，卻未能順勢帶動當地商機，導致受疫情重創的萬華商家嘆「有人潮沒錢潮」。（台北市議員應曉薇提供）

    於萬華登場的台北燈節「七彩八寶新世界」平日人潮稀稀落落，假日晚上雖有較多民眾前往賞燈，卻未能順勢帶動當地商機，導致受疫情重創的萬華商家嘆「有人潮沒錢潮」。（台北市議員應曉薇提供）

    2021/12/26 19:05

    〔記者鄭名翔／台北報導〕為期10天的2021年台北燈節「七彩八寶新世界」將落幕，雖吸引民眾至萬華賞燈，卻未能順勢帶動當地商機，導致受疫情重創的萬華商家嘆「有人潮沒錢潮」，不僅振興效果有限、且管制造成不便又惹民怨；北市議員則批，台北市政府急就章推燈節，無法串聯節慶感、宣傳又不夠力，使活動成效不如預期。

    北市觀傳局表示，此次燈節結合耶誕假期推出，透過節慶氛圍吸引民眾，並整合當地的青山王祭、西門PLAY樂購町等活動串連宣傳，另也在場域內的燈區、商圈、夜市、宮廟等設50處電子集章點，吸引民眾走入店家，經商業處統計，周邊商家業績成長近兩成，將持續透過大型活動帶動人潮。

    台北市政府首度將台北燈節移師至老城區艋舺商圈舉行，未料因武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）攪局，導致原於今年元宵節舉行的燈節一路順延至年末的耶誕節，然而相隔兩個月後又有於士林舉行的2022年台北燈節，引發部分議員質疑恐使效果大打折扣、僅淪預算消化，但北市府仍以協助萬華振興疫後為由堅持舉辦。

    台北市商圈產業聯合會理事長洪文和表示，此次燈節動線管制封閉南北向的康定路，導致人潮集中該處賞燈，卻未能延伸至商圈集中的大理街、廣州街等地區消費，因此儘管活動期間較平日多出1倍的人潮湧入艋舺，但周邊商家業績成長僅近兩成，人潮未能帶來錢潮，振興效果有限。

    洪文和指出，萬華在疫情期間遭受污名化，至今仍有許多民眾缺乏信心前來觀光，使得疫後的人潮復甦僅約過去的五成，而北市府推出的振興方案「台北熊好券」、「台北購起來」對民眾消費具吸引力，盼能再持續搭配大型活動，加速振興萬華。

    議員應曉薇認為，北市府雖有心協助振興萬華，但本應該在元宵節舉行的燈節卻在歲末年終登場，節慶感突兀、且無連假搭配，使得人潮僅限於週五、週六晚上，平常日仍稀稀落落，且此次交通管制造成地方不便，加上委外製作的燈飾品質參差不齊，白天看時有「恐怖感」，令許多店家抱怨連連。

    議員吳沛憶表示，今年燈節因為疫情而延到年底舉辦，原本令當地商家期待許多人潮湧入，然而市府宣傳力道不足，就連燈節表演邀請知名藝人演出，仍有許多民眾都不知情，導致整體活動效益不如預期，呼籲市府應加強宣傳、並搭配周邊商圈活動，才能發揮最高經濟效益。

    於萬華登場的台北燈節「七彩八寶新世界」平日人潮稀稀落落，假日晚上雖有較多民眾前往賞燈，卻未能順勢帶動當地商機，導致受疫情重創的萬華商家嘆「有人潮沒錢潮」。（台北市議員應曉薇提供）

    於萬華登場的台北燈節「七彩八寶新世界」平日人潮稀稀落落，假日晚上雖有較多民眾前往賞燈，卻未能順勢帶動當地商機，導致受疫情重創的萬華商家嘆「有人潮沒錢潮」。（台北市議員應曉薇提供）

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