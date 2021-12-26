陳建仁選台北市長？傳民進黨想推「奇兵」 可塑造「最強火車頭」

前副總統陳建仁被民進黨內點名，可成為2022台北市長選戰的奇兵。（資料照，記者李容萍攝）

2021/12/26 19:14

〔記者鄭名翔／台北報導〕各界積極備戰明年地方選舉，但民進黨的台北市長人選尚不明朗，除衛福部長陳時中呼聲高，現黨內傳出考慮由前副總統陳建仁披戰袍，扛起「最強北台灣火車頭」；有民進黨台北市議員認為，「大仁哥」形象佳、聲望高、行政歷練完整，且政黨色彩較淡，若有意願代表民進黨參戰首都市長，搭配新北、桃園、合併升格的大新竹推出亮麗人選，勢必能打出佳績。

台北市長選戰將成綠、藍、白三足鼎立之勢，但相較國民黨擬推派立委蔣萬安、台灣民眾黨推現任副市長黃珊珊接棒，民進黨人選仍不明，除了屢屢被點名的陳時中，日前也傳出擬找政論節目主持人、律師謝震武，近期黨內再討論由社會形象佳、政黨色彩偏淡的陳建仁出征。

阮昭雄：市長人選須具想像力及創意

民進黨台北市議員阮昭雄指出，台北市選民基本盤仍是藍大於綠，因此須推出具想像力及創意的人選，陳建仁不僅具有足夠的社會聲望、行政經歷豐富，且政黨色彩不明顯，加上其溫暖人格特質及專業大於政治意識型態的形象，足能搶攻中間選民及淺藍選票，將會是強而有力戰將。

阮昭雄表示，明年選舉佈局思維不能僅限於台北市，還要囊括整體北部戰略考量；陳建仁雖未曾個人參選，但過去作為副總統候選人，仍有足夠選戰經驗，加上民進黨有完備的輔選人才，可匯集各方力量，若搭配新北、桃園、新竹推出亮麗候選人名單，陳建仁有望成為「最強北台灣火車頭」。

梁文傑：選情靠形象與經營不怕起步晚

民進黨北市議員梁文傑也肯定陳建仁是不錯人選，若參選台北市長「也不失為一件好事」，但評估其投入選舉的意願恐怕不高，然而確切人選還是要經黨內選對會討論，目前仍不明朗；雖市長候選人起步相較藍、白陣營較晚，但他強調，台北市選民結構特殊，整體選情須靠每個候選人的形象與地方經營，「母雞」推派期程影響不大。

民進黨台北市黨部主委吳怡農表示，六都市長候選人的提名、徵召權在中央，雖地方公職人員希望能儘早確認，但除時間考量外，更重要的是提名最好人選，能對台北市有明確願景與未來藍圖，以贏得市民的支持。

國民黨、民眾黨異口同聲：市民難接受

國民黨台北市黨部主委黃呂錦茹說，台北多理性選民，近年藍綠對壘色彩更淡，中間選民約佔20％；而蔣萬安接近民意、親和力足，且深耕基層，反觀陳建仁若「空降」參選恐難使市民接受，但不論對手陣營提名人選為何，國民黨始終以謹慎態度面對明年選戰。

台灣民眾黨台北市黨部主委林國成指出，陳建仁雖有不錯形象，但過去頻為國產高端疫苗背書的表現，令人感覺並非真正人民著想，而是為特定人士做事，導致其形象扣分，台北市民素質高、投票意向明確，恐不會接受如此人選。

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