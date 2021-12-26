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    推動立法院遷建 游錫堃拚2023上半年提建議方案

    立法院建物老舊、違章雜陳的窘境始終未解，目前已成立國會遷建諮詢委員會，希望2023年6月前提出方案供立委參考立法院外觀。圖為立法院正門。（資料照，記者陳志曲攝）

    立法院建物老舊、違章雜陳的窘境始終未解，目前已成立國會遷建諮詢委員會，希望2023年6月前提出方案供立委參考立法院外觀。圖為立法院正門。（資料照，記者陳志曲攝）

    2021/12/26 18:59

    〔中央社〕台灣終結「萬年國會」滿30週年，但立法院多年來面臨建物老舊、違章雜陳的窘境始終未解，立委倡議國會遷建，目前成立諮詢委員會，希望2023年6月前提出方案供立委參考，再做討論與決定。

    萬年國會於1991年12月31日成為歷史名詞，今年從政邁入40年的立法院長游錫堃接受中央社專訪時表示，當年在驚滔駭浪下完成這項政治改革，回顧這30年民主轉型有欣喜也有擔憂，但醫治民主之弊唯有更民主，他希望台灣的每一個政黨，都應該要捍衛國家利益。

    游錫堃2020年2月1日就職時，提出優化國會功能、強化世代共贏、深化民主同盟等3大目標，他說，目前已有一些起步。

    但立法院辦公廳舍老舊、空間不足，甚至還有違章建築、違規使用等問題迄今未解，立委提案遷建，地點包括中正紀念堂、宜蘭縣、台中成功嶺、中興新村等處。

    游錫堃指出，立法院已成立未來國會願景規劃諮詢委員會，並在今年4月及11月召開會議，而委員會是幕僚單位，待蒐集各界意見後，會擬定方案供立委參考，以利後續處理。

    游錫堃說，他希望委員會能在2023年6月提出方案，立法院屆時將成立特種委員會，討論後再送立法院會處理。

    此外，立法院修憲委員會去年10月正式成立，受疫情、朝野氣氛不佳等因素影響，目前尚未審查朝野立委所提共75項修憲提案；外界認為，修憲案的公民複決，若要綁2022年的九合一選舉一起投票，從目前時程來看，難度很高。

    游錫堃說，現在有一種論調，因為明年的大選是地方選舉，主要是談地方建設，民眾不會去討論修憲，再加上修憲門檻很高，因此要通過會有困難，但如果是跟2024年的大選綁一起，公民複決要過關或許比較容易。

    游錫堃指出，過去他常說，倘若這次修憲，18歲公民權能通過就有60分，如果走到公民複決但最後沒通過，這也沒有關係，因為民眾就可知道修憲門檻很高的問題，而台灣是民主社會，相信未來會有解決方案。

    游錫堃提到，過去他曾說不冀望民進黨永遠執政，引起外界討論。對此，他特別以自創的七言絕句，做進一步詮釋：「民主實行歐美先，野朝輪替成天然；若均誓志台疆護，執政何須一黨連」。

    對於遷建議題，曾是第一屆增額立委的立法院秘書長林志嘉也呼應，立法院應該儘速遷建，重塑新的形象，因為硬體不同、配備不同、人民對新國會的期望不同，立法院才能內化改變。

    他說，重塑立法院，硬體先變，接著軟體的制度、政治文化，才會跟著改變，讓立法院有突破性的變革，這樣未來的立法院，才能讓人更有期待。

    立法院建物老舊、違章雜陳的窘境始終未解，目前已成立國會遷建諮詢委員會，希望2023年6月前提出方案供立委參考立法院外觀。圖為立法院全景鳥瞰。（資料照，記者王藝菘攝）

    立法院建物老舊、違章雜陳的窘境始終未解，目前已成立國會遷建諮詢委員會，希望2023年6月前提出方案供立委參考立法院外觀。圖為立法院全景鳥瞰。（資料照，記者王藝菘攝）

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