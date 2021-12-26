北市3新制明年元旦上路 北車周邊設禁菸區 最高開罰1萬元

台北市政府公布明年元月上路的3項新制，包括台北車站周邊區域列為禁菸區，違者最高開罰1萬元。（台北市政府提供）

2021/12/26 17:17

〔記者鄭名翔／台北報導〕歲末年終、將迎2022年，台北市政府也公布明年元月上路的三項新制，包括台北車站周邊區域列為禁菸區，違者最高開罰1萬元；劃設內湖、木柵、北投垃圾焚化廠及松山機場為第二期空氣品質維護區，違者處駕駛最重6萬罰鍰；北市50座路外停車場享有轉乘捷運折抵5元停車費優惠，提高機車族轉乘捷運意願。

北市衛生局指出，為維護民眾健康權益、建構戶外無菸環境，自明年元旦起將台北車站東側至公園路、南側至忠孝西路1段、西側至承德路1段、重慶北路1段、北側至市民大道1段、北平西路間的區域範圍內列為禁菸區，於吸菸區外吸菸者，將依菸害防制法處以2000元以上、1萬元以下罰鍰。

4空品區上路 違者最重罰6萬元

此外，北市內湖、木柵、北投三座垃圾焚化廠及松山機場也於明年元旦起劃為第二期空氣品質維護區，環保局指出，進入空品維護區的柴油車應先取得優級自主管理標章、機車應完成當年度定期檢測，違者則按車種開罰，最重處以6萬元罰鍰，提醒駕駛人注意。

機車族轉乘捷運 折扣5元停車費

而為提升機車族轉乘捷運意願，北市停管處於明年元旦起實施50座路外停車場的機車轉乘優惠措施，凡持悠遊卡於1小時內有搭乘捷運紀錄，經系統辨識將自動折扣5元，使停車費從20元降到15元，未來也將持續對委外經營的公有停車場擴大實施。

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