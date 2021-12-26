移民署推安心接種疫苗專案 4成滯台外來人口已施打

移民署動員至台北車站協助外來人士身分查詢。（記者王冠仁翻攝）

2021/12/26 15:55

〔記者王冠仁／台北報導〕移民署自本月初配合中央流行疫情指揮中心，針對外來人口推出「安心接種疫苗專案」，就算是逾期停（居）的外來人口施打疫苗也不會查處。移民署說，此專案已有3萬多人施打，占滯台外來人口數4成，效果斐然；為了加速外來人口疫苗接種，即日起在台北車站等地提供莫德納疫苗接種服務，呼籲外來人口應盡速接種疫苗

移民署指出，為了增加台灣社會的群體免疫力，移民署配合疫情指揮中心，同時與勞動部、衛福部及民間團體共同出力，從本月3日推動「逾期停（居）留外來人口安心接種COVID-19公費疫苗」專案。此專案採「不通報」、「不查處」、「不收費」及「不管制」等方式，協助逾期外來人口接種疫苗。

移民署除了與疫情指揮中心及各縣市在指定接種地點，協助逾期外來人口確認身分及告知接種疫苗資訊。為了加速外來人口施打疫苗，自今天開始至29日，每天下午1時至8時，移民署與疫情指揮中心派員，在台北車站、板橋MEGACITY百貨公司、台中市東協廣場等地點也提供疫苗接種服務。

移民署說，「安心接種疫苗專案」詳細資訊，可上移民署網站「逾期停（居）留外來人口安心接種COVID-19公費疫苗專案專區」查詢，或逕洽移民署各縣市專勤隊或服務站，或者是撥打勞動部1955專線諮詢。

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外來人士排隊等候確認身分及配賦統一證號。（記者王冠仁翻攝）

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