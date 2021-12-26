空手道代表團赴哈薩克比賽 全團22人返台11人確診

羅一鈞說明，其中11例為我國空手道代表團赴哈薩克比賽於12月24日返台後確診，均為本國籍，此團共計22人，首次採檢就有11位陽性。（指揮中心提供）

2021/12/26 14:59

〔記者林惠琴／台北報導〕中央流行疫情指揮中心今日公布國內新增24例武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）確定病例，其中23例為境外移入，包含11例為我國赴空手道代表團赴哈薩克比賽返台後確診，正在進行病毒基因定序，以釐清是否感染Omicron。

今日新增23例境外移入，為13例男性、10例女性，年齡介於10多歲至70多歲，分別自美國（10例，案17003-17009、案17022-17023、案17025）、哈薩克（11例，案17010-17019、案17024）、喀麥隆（案17020）及南非（案17021），入境日介於今年12月19日至12月24日。

指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞說明，其中11例為我國空手道代表團赴哈薩克比賽於12月24日返台後確診，均為本國籍，此團共計22人，首次採檢就有11位陽性，後續會針對病毒進行基因定序，其餘未確診的團員仍在集檢所改為集中隔離到期滿，相關防疫計程車司機、航班接觸者陸續匡列中。

羅一鈞表示，空手道比賽時，往往近距離接觸，比賽場地屬於高風險場域，目前香港、台灣都有空手道選手回國後出現確診的情形，其他國家則尚未傳出類似情形。

羅一鈞指出，目前研判最可能在哈薩克比賽時互相傳染，會盡快完成病毒基因定序、匡列相關接觸者。

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