男大生打高端「保密條款」破功？ 陳時中揭原因

陳時中今天出席中華民國公立醫院協會舉辦的「新冠肺炎未來趨勢」研討會並接受媒體聯訪。（記者邱芷柔攝）

2021/12/26 14:40

〔記者邱芷柔／台北報導〕1名23歲的陳姓男大生參與高端疫苗試驗後，再前往醫院接種AZ疫苗欲增強保護力，沒想到成功打完第一劑，預約要打第二劑時卻遭到院方以「已接種過兩劑高端」為由拒絕，陳先生質疑當初參與試驗簽署的「保密條款」破功。對此衛福部長陳時中今（26日）天受訪時回應，高端通過緊急使用授權（EUA）後，指揮中心即要求高端提供完整接種疫苗者資料上傳至全國性預防接種資訊管理系統（NIIS），保障民眾未來接種疫苗權益。

據《蘋果日報》報導，陳先生今年3月在學期間參與高端新冠疫苗的人體試驗，當時有簽署同意書，內容提及相關保密條約，包含個資、試驗結果及數據除醫療使用外，不能將資料外洩。今年從大學畢業後，陳先生為因應變種病毒，自我評估希望再施打其他疫苗增加保護力，卻意外發現健保資料已被註記打過2劑高端，質疑「試驗資料不是都保密的嗎？」

陳時中今天出席中華民國公立醫院協會舉辦的「新冠肺炎未來趨勢」研討會並接受媒體聯訪，針對參與高端疫苗試驗的民眾健保資料上被註記，陳時中指出，是為了讓後續疫苗接種、相關證明有所依循。

陳時中表示，參與實驗簽署的保密條約，是當時在實驗的狀態，也是個人的權益，高端EUA通過後，就有要求高端把完整打過兩劑的資料傳進系統，這對接種兩劑完整高端疫苗的民眾來說，無論是未來要混打、加打其他疫苗，或是出入相關區域需要有疫苗証明時，才有相關資料可以依循、有所保障。

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