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    首頁　>　臺北市

    本土+1 境外移入暴增23例、創單日新高

    中央流行疫情指揮中心今日公布新增24例武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）確定病例，其中1例為本土個案，其餘23例為境外移入。（本報製圖）

    中央流行疫情指揮中心今日公布新增24例武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）確定病例，其中1例為本土個案，其餘23例為境外移入。（本報製圖）

    2021/12/26 14:23

    〔記者林惠琴／台北報導〕中央流行疫情指揮中心今日公布國內新增24例武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）確定病例，其中1例為本土個案，其餘23例為境外移入，為今年單日境外移入新高；另外，再檢出1例Omicron。

    指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞表示，今日新增1例本土病例為案17026，是新北市30多歲本國籍男性，未接種過COVID-19疫苗，今年12月25日因有陪病需求至醫院採檢，結果確診，Ct值34.1，二採PCR檢驗陰性，血清檢驗IgM陰性，IgG陽性，研判為非近期感染。

    羅一鈞指出，目前已匡列接觸者14人，3人列居家隔離，6人列自主健康管理，5人列自我健康監測，其餘接觸者匡列中。衛生單位刻正進行疫情調查及防治工作，以釐清感染源。

    至於新增23例境外移入，為13例男性、10例女性，年齡介於10多歲至70多歲，分別自美國（10例，案17003-17009、案17022-17023、案17025）、哈薩克（11例，案17010-17019、案17024）、喀麥隆（案17020）及南非（案17021），入境日介於今年12月19日至12月24日。

    羅一鈞說明，其中11例為本國籍民眾於12月24日從哈薩克入境，這一團22人到當地進行體育方面的競賽，返台到集檢所檢疫，首次採檢就有11位陽性，後續會針對病毒進行基因定序，其餘未確診的團員仍在集檢所改為集中隔離到期滿，其餘相關防疫計程車司機、航班接觸者陸續匡列中。

    另外，羅一鈞也提到，再檢出1例Omicron為案16983美國移入個案，是本國籍30多歲男性，12月17日入境，曾接種一劑高端與兩劑莫德納，入境採檢陰性，但23日期中採檢陽性確診，Ct值16。

    國內至今累計16915例確診，分別為2261例境外移入，14600例本土病例，36例敦睦艦隊、3例航空器感染、1例不明及14例調查中；無新增空號病例，累計111例移除為空號。其中，850例死亡。

    相關新聞請見︰

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    指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞說明最新疫情。（指揮中心提供）

    指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞說明最新疫情。（指揮中心提供）

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