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    首頁　>　臺北市

    想趁跨年大賺一筆 改槍工廠「大量進貨」被盯上

    警方查扣大批改造槍枝成品與半成品。（記者王冠仁翻攝）

    警方查扣大批改造槍枝成品與半成品。（記者王冠仁翻攝）

    2021/12/26 12:54

    〔記者王冠仁／台北報導〕36歲王姓男子原本是鐵皮屋工程行老闆，他與旗下31歲邱姓員工，貪圖改造槍枝利潤，於是以鐵皮工程行當掩護，實際上在工程行內進行槍枝改造。王與邱看準耶誕節與跨年假期將至，疑似想趁此機會大賺一筆，於是購買大批改造零件；警方接獲線報追查，昨天下午趁他們在工程行內改槍時登門查緝，將他們一網打盡。

    警方調查，王姓男子平時在新北市鶯歌區經營一家鐵皮工程行，但近來工程行因受疫情影響，生意時好時壞，王的收入銳減。不久前，王發現改造槍枝利潤豐厚，且他本身從事鐵皮工程，已經具備相關金屬加工等技術，他於是與邱姓員工共組改造槍枝集團。

    王與邱先是購買來合法的玩具模擬槍，再以車床、砂輪機等工具進行改裝，並以每把3至5萬元不等價格販售。

    警方接獲線報追查，監控期間發現王與邱疑似想趁耶誕、跨年假期大賺一筆，近來大量買進相關零件。警方昨天下午前往鶯歌工程行攻堅逮人，當場逮捕王與邱，並查扣改造槍械成品、半成品共10把、子彈10顆、車床、砂輪機等改造工具，另外警方還在場查獲35包毒品咖啡包。

    據了解，王、邱落網後，否認改槍販賣，他們都推稱這些槍枝是死去的友人寄放；不過，警方追問友人身分資料，他們卻又聲稱忘記了、想不起來，警方懷疑他們說詞避重就輕。

    警方最後將兩人依槍砲、毒品罪嫌送辦，同時將進一步追查其通聯與金流，釐清兩人過去販賣槍枝的網絡。

    ☆少一份毒品就多一份健康，自由時報提醒您遠離毒品☆

    警方將王、邱兩人送辦。（記者王冠仁翻攝）

    警方將王、邱兩人送辦。（記者王冠仁翻攝）

    警方攻堅逮人。（記者王冠仁翻攝）

    警方攻堅逮人。（記者王冠仁翻攝）

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