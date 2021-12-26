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    元旦總統府升旗典禮、預演 北市交管看這裡

    元旦升旗典禮交通管制第一、二階段示意圖。（記者劉慶侯翻攝）

    元旦升旗典禮交通管制第一、二階段示意圖。（記者劉慶侯翻攝）

    2021/12/26 10:01

    〔記者劉慶侯／台北報導〕北市警察局為配合111年1月1日元旦總統府升旗典禮等相關活動需要，屆時將於會場周邊區域及道路實施交通管制措施。

    一、設備搭建：

    （一）管制時間：110年12月27日（星期一）0時至12月31日（星期五）21時。

    （二）管制範圍：凱達格蘭大道【重慶南路（不含）以東至懷寧街（不含）以西】雙向外側二線車道。

    （三）管制原則：管車不管人。

    二、預演：

    （一）管制時間：110年12月30日（星期四）10時至17時。

    （二）管制範圍：凱達格蘭大道【重慶南路以東（含）至公園路（不含）以西】，重慶南路及懷寧街【寶慶路（不含）以南至貴陽街一段（不含）以北】全線車道。

    （三）管制原則：管車不管人。

    三、升旗典禮：

    （一）管制時間：110年12月31日（星期五）21時至111年1月1日（星期六）15時。

    （二）管制範圍：1、第1階段：

    （1）時間：110年12月31日21時至111年1月1日4時30分。

    （2）範圍：博愛路（不含）以東、寶慶路（含）以南、公園路（不含）以西、貴陽街（含）以北範圍內之道路（重慶南路南往北車流提前於愛國西路口管制，北往南車流提前於衡陽路口管制）。

    （3）管制原則：人、車管制，憑證入場。

    2、第2階段：（1）時間：111年1月1日4時至8時（視狀況彈性調整）。

    （2）範圍：博愛路（不含）以東；衡陽路、襄陽路及常德街（不含）以南；中山南路（不含）以西；愛國西路（不含）以北範圍內之道路。

    （3）管制原則：車輛管制。

    3、第3階段：（1）時間：111年1月1日8時至15時。

    （2）範圍：凱達格蘭大道【重慶南路（含）以東至公園路（不含）以西】，重慶南路及懷寧街【寶慶路（不含）以南至貴陽街一段（不含）以北】。

    （3）管制原則：車輛管制。

    四、屆時為配合交通管制措施，北捷運公司自110年12月31日22時起至110年1月1日8時止，關閉捷運臺大醫院站1號及4號西側出入口鐵門（臨二二八和平紀念公園），往公園路方向及其他出入口正常開放通行；另北市公共運輸處將協調公車業者改道行駛，詳情請查詢該處網站北市政府交通局網站

    五、因應典禮活動需求，北市停車管理工程處將公告貴陽街（公園路至博愛路段）、寶慶路（懷寧街至博愛路段）及懷寧街（寶慶路至貴陽街段）汽、機車停車格位暫停使用，並禁止車輛停放，請民眾配合提早將車輛駛離。

    舞台和設備搭建管制時間範圍示意圖。（記者劉慶侯翻攝）

    舞台和設備搭建管制時間範圍示意圖。（記者劉慶侯翻攝）

    第三階段車輛管制時間和道路。（記者劉慶侯翻攝）

    第三階段車輛管制時間和道路。（記者劉慶侯翻攝）

    元旦升旗典禮全區交通管制範圍示意圖。（記者劉慶侯翻攝）

    元旦升旗典禮全區交通管制範圍示意圖。（記者劉慶侯翻攝）

    預演管制時間和範圍示意圖。（記者劉慶侯翻攝）

    預演管制時間和範圍示意圖。（記者劉慶侯翻攝）

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