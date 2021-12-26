越晚越冷！北台灣高溫僅14度 北北基宜豪大雨特報

今日北台灣高溫僅14度左右，預計入夜後溫度會更低。（資料照）

2021/12/26 06:57

〔即時新聞／綜合報導〕冷氣團及華南雲雨區東移影響下，天氣偏濕偏冷，北台灣感受最為明顯，桃園以北及宜蘭最容易下雨。中央氣象局於今日凌晨3點40分針對北北基宜4縣市發豪大雨特報，台北市山區須注意豪雨警戒，台北市平地、基隆市、新北市及宜蘭縣則為大雨警戒範圍。

今日清晨台南以北及東北部地區低溫在13至15度，其他地區16、17度，沿海空曠地區及近山區平地溫度會更低，北台灣高溫僅14度左右，中部及臺南、花東地區也只有18到21度，高屏則約23度。預計今天入夜後溫度會更低，中部以北及東北部地區僅12、13度，其他地區也只有14、15度，請民眾務必做好保暖工作。

空氣品質方面，受大陸冷氣團影響，雲嘉南以北風速強，擴散條件佳；高屏位於下風處，擴散條件差，污染物易累積；竹苗、中部、宜蘭、花東空品區及澎湖為「良好」等級；北部、雲嘉南空品區及馬祖、金門為「普通」等級；高屏空品區為「橘色提醒」等級。

週一至週二（27日至28日）清晨在冷氣團及華南雲雨區東移影響下，天氣濕冷，除北部及東北部容易下雨外，其他地區也有局部短暫雨，降雨範圍有機會較為全面。這波冷空氣仍不排除來到強烈大陸冷氣團等級，若溫度、水氣配合，3000公尺以上高山有機會下雪，北台灣2500公尺以上山區亦不排除，民眾若要上山賞雪請做好相關準備。

週二（28日）白天起冷氣團逐漸減弱，氣溫回升；下週二白天至下週四（30日）迎風面的北部及東半部地區仍有局部短暫雨，其他地區恢復為多雲到晴。

週五（31日）東北季風增強，週六（1月1日）東北季風影響，北部及東北部天氣較涼，中南部早晚亦涼，日夜溫差大；此波冷空氣強度是否再度來到大陸冷氣團等級，仍有待進一步觀察；北部及東半部雲量較多有局部短暫雨，其他地區為多雲到晴。

國際都市氣象：

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各地體感溫度預報 （°C） 北部 中部 南部 東部 13 ~ 13 16 ~ 19 18 ~ 22 16 ~ 19

氣象局發出北北基宜豪大雨特報。（圖擷取自中央氣象局）

今日各地天氣預報概況。（圖擷取自中央氣象局）

今日各地紫外線指數預報概況。（圖擷取自中央氣象局）

今日各地空氣品質概況。（圖擷取自環保署空氣品質監測網）

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