反酸國民黨！民進黨：大台中合併升格 也沒人要求胡志強不能選

民進黨發言人劉康彥指出，國民黨文傳會的說法，反而證實國民黨是「因人卡市」。（民進黨提供）

2021/12/25 21:51

相關新聞連結：

把新竹縣市當禁臠？國民黨：林智堅先承諾不選大新竹市長服眾

〔記者簡惠茹／台北報導〕國民黨批評大新竹合併升格「因人設事」，要求新竹市林智堅承諾不選大新竹市長。民進黨發言人劉康彥指出，國民黨文傳會的說法，反而證實國民黨是「因人卡市」，國民黨竟然為了卡住特定候選人，而漠視大新竹民意對於新竹合併升格的期盼，也證明國民黨從未將市民的需求與城市的發展放在第一位，反而將政黨選舉利益置於優先，令人遺憾。

劉康彥說，面對全球競爭，為了台灣長遠的經貿布局，新竹縣市的合併、升格，能提升地方政府的效能，強化台灣關鍵科技產業的發展。

劉康彥指出，台灣是民主國家，地方首長更是民選產生，國民黨倒果為因，把林智堅作為反對縣市合併升格的理由不僅荒謬更是無理，何以國民黨對於同樣合併後擁有參選資格的新竹縣長楊文科如此看不起，難道楊文科當初支持縣市合併的立場也是為了一己之私嗎？退一步言，當年大台中合併升格時，也沒有人要求時任台中市長的胡志強不能參選，難道當初國民黨也是為了胡志強，「因胡設事」嗎？

劉康彥呼籲，國民黨與在野政黨明知大新竹合併，對於城市的發展具有關鍵性的影響，如果國民黨文傳會聲稱「沒人反對竹竹合併升格」，那就請朝野政黨都以新竹縣市發展為念，共同全力推動，勿以一黨之私卡住新竹的發展。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法