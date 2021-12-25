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    首頁　>　臺北市

    竹竹合併除排苗栗 國民黨酸蘇貞昌：對半導體非常不熟悉

    民黨文傳會主委凌濤說，「國土重劃不是封賞諸侯」，不能為了新竹市長林智堅「一己之私」量身打造，蘇貞昌也不能拿新竹命運來當獎賞。（資料照）

    民黨文傳會主委凌濤說，「國土重劃不是封賞諸侯」，不能為了新竹市長林智堅「一己之私」量身打造，蘇貞昌也不能拿新竹命運來當獎賞。（資料照）

    2021/12/25 22:59

    〔記者施曉光／台北報導〕行政院長蘇貞昌提及「竹竹併機不可失，不要貽誤先機」，國民黨文傳會主委凌濤今晚回擊，「國土重劃不是封賞諸侯」，不能為了新竹市長林智堅「一己之私」量身打造，蘇揆也不能拿新竹命運來當獎賞。

    凌濤說，蘇揆希望台灣把高科技半導體產業基地擴大，卻搞不清楚竹科所屬園區，原本就包含新竹竹科園區、苗栗竹南園區、苗栗銅鑼園區等，竹科位在3個縣市治區內，只有竹竹合併升格而把苗栗排除在外，等於把大竹科切成小竹科，根本與協助竹科發展的說法背道而馳，「顯示行政院長根本對於半導體產業與區域發展非常不熟悉」，應該感到汗顏。

    凌濤說，民進黨若真心為了竹竹苗發展，讓民眾相信國土規劃不是只有民進黨私利，林智堅應立即對外宣布，「不參選大新竹合併後的市長」，以昭公信。

    凌濤指出，國民黨主席朱立倫提出「2026竹竹苗科技都」，就是希望升格要有合理財劃，不應為了一黨一人之私就量身定做、倉促修法，國土規劃應一視同仁地解決，除了地方制度法，還涉及財政收支劃分法與公共債務法的中央稅收與地方資源分配問題，而非單獨針對新竹或其他特定縣市做升格討論。

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