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    朱立倫稱民主憲政危在旦夕 民進黨：掩飾國民黨持續搗亂台灣

    民進黨發言人簡舒培說，朱立倫鎮用以偏概全的言論，只是為了掩飾國民黨持續搗亂台灣、為反對而反對的種種作為。（資料照）

    民進黨發言人簡舒培說，朱立倫鎮用以偏概全的言論，只是為了掩飾國民黨持續搗亂台灣、為反對而反對的種種作為。（資料照）

    2021/12/25 20:09

    〔記者簡惠茹／台北報導〕國民黨主席朱立倫今天在臉書發文說，唯有大家團結起來與民意站在一起，才能對抗反民主、不斷傷害憲政的執政黨。民進黨發言人簡舒培回應，朱主席的說法是去脈絡化的轉移焦點，事實上因為國民黨杯葛總預算，已經影響到如軍公教加薪等預算，朱主席用以偏概全的言論，只是為了掩飾國民黨持續搗亂台灣、為反對而反對的種種作為。

    簡舒培說，國民黨立法院黨團惡意罷審攸關軍公教加薪、不孕症、營養午餐補助、汰換老舊機車補助等全民預算，還好意思做賊喊捉賊，國民黨身為最大在野黨，卻只會批評認真審查預算的執政黨立委，也剝奪其他在野黨審查預算的權利，到底誰在傷害民主憲政，人民都看得很清楚。

    她說，國民黨表面上支持18歲公民權，實際上卻在同修憲條文中，綁入目前朝野最不具共識的「不在籍投票」，從最近中國不斷對在中國投資台商的干擾作為，貿然推動不在籍投票並且將其入憲，實則是意欲讓境外力量影響台灣民主選舉。

    簡舒培重申，民進黨憲改主張包括廢除考試院、監察院、選舉權與被選舉權下修到18歲；縮短新舊任總統交接期間，縮減看守期；降低修憲門檻。希望能夠在朝野合作的狀況下，回應社會期待，不要還沒修就在噴政治口水、消費修憲議題。

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