為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　臺北市

    自然水園區音樂會串聯商圈玩拍照 活動持續至年底

    台北市長柯文哲（左三）、副市長蔡炳坤（右三）出席「2021公館聖誕季-聖誕音樂饗宴」，並與來賓們一同為活動主持啟動儀式。（記者王藝菘攝）

    台北市長柯文哲（左三）、副市長蔡炳坤（右三）出席「2021公館聖誕季-聖誕音樂饗宴」，並與來賓們一同為活動主持啟動儀式。（記者王藝菘攝）

    2021/12/25 22:12

    〔記者楊心慧／台北報導〕2021公館聖誕音樂饗宴今登場，聖誕季活動串聯公館商家祭出遊戲機、雙人餐券、飲料優惠券等多項好禮，獲得民眾熱烈響應，活動將持續至12月31日；台北市長柯文哲今也出席活動，這個地方是北市的城南無圍牆博物館，在城南走動會感覺到歷史在身邊流動，這是北市的文化底蘊，從寶藏巖、紀州庵、溫羅汀、台大、自來水博物館，這些都是北市重要的文化資產，也是台北人的共同記憶。

    柯文哲在致詞時表示，今年因為疫情的關係，不方便讓很多人來現場共同參與，所以採線上與線下一起舉辦，讓即使不能來現場的朋友，也能從網路上觀看。

    柯文哲指出，聖誕節期間，自來水博物館特別使用了大量聖誕紅佈置，不管白天夜晚都相當美麗，不僅提供民眾戶外遊憩的場所，來訪的民眾也可申請「觀音山蓄水池」園區導覽，透過解說來了解台北市自來水發展的歷史故事。

    柯文哲邀請民眾假日期間能多出來和家人到自來水園區走走，也不忘到公館商圈多多消費，鼓勵市民朋友用大量的小額消費促進庶民經濟，加速產業復甦，也祝大家佳節愉快，平安健康。

    台北自來水事業處表示，本次音樂會適逢聖誕節，柯文哲帶來聖誕祝福，以及葉樹涵教授暨臺師大管樂隊演出、MOMO姊姊及玩偶帶動跳、愛心公益義賣會等精彩節目，提供大家聖誕出遊好去處，還有園區花卉燈飾可供拍照休憩。

    自來水博物館使用了大量聖誕紅佈置，不管白天夜晚都相當美麗。（台北自來水事業處提供）

    自來水博物館使用了大量聖誕紅佈置，不管白天夜晚都相當美麗。（台北自來水事業處提供）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    微積分老師黑板「寫公式 」 奇招祝學生「耶誕快樂」
    2021/12/25 21:18

    微積分老師黑板「寫公式 」 奇招祝學生「耶誕快樂」
    他模仿電影作「超逼真」耶誕裝飾！消防員衝現場救人大傻眼…
    2021/12/25 20:40

    他模仿電影作「超逼真」耶誕裝飾！消防員衝現場救人大傻眼…

    世界綠色大學評比 長榮大學進前百大
    扇形車庫風華再現 彰市鐵支路耶誕嘉年華璀璨登場
    2021/12/25 17:24

    扇形車庫風華再現 彰市鐵支路耶誕嘉年華璀璨登場
    麋鹿、薑餅人、耶誕樹全在愛河灣 陳其邁：高雄限定耶誕禮物
    2021/12/24 23:06

    麋鹿、薑餅人、耶誕樹全在愛河灣 陳其邁：高雄限定耶誕禮物

    最狂紳士回歸 金士曼再創特務新高度
    臺北市今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播