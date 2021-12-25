自然水園區音樂會串聯商圈玩拍照 活動持續至年底

台北市長柯文哲（左三）、副市長蔡炳坤（右三）出席「2021公館聖誕季-聖誕音樂饗宴」，並與來賓們一同為活動主持啟動儀式。（記者王藝菘攝）

2021/12/25 22:12

〔記者楊心慧／台北報導〕2021公館聖誕音樂饗宴今登場，聖誕季活動串聯公館商家祭出遊戲機、雙人餐券、飲料優惠券等多項好禮，獲得民眾熱烈響應，活動將持續至12月31日；台北市長柯文哲今也出席活動，這個地方是北市的城南無圍牆博物館，在城南走動會感覺到歷史在身邊流動，這是北市的文化底蘊，從寶藏巖、紀州庵、溫羅汀、台大、自來水博物館，這些都是北市重要的文化資產，也是台北人的共同記憶。

柯文哲在致詞時表示，今年因為疫情的關係，不方便讓很多人來現場共同參與，所以採線上與線下一起舉辦，讓即使不能來現場的朋友，也能從網路上觀看。

柯文哲指出，聖誕節期間，自來水博物館特別使用了大量聖誕紅佈置，不管白天夜晚都相當美麗，不僅提供民眾戶外遊憩的場所，來訪的民眾也可申請「觀音山蓄水池」園區導覽，透過解說來了解台北市自來水發展的歷史故事。

柯文哲邀請民眾假日期間能多出來和家人到自來水園區走走，也不忘到公館商圈多多消費，鼓勵市民朋友用大量的小額消費促進庶民經濟，加速產業復甦，也祝大家佳節愉快，平安健康。

台北自來水事業處表示，本次音樂會適逢聖誕節，柯文哲帶來聖誕祝福，以及葉樹涵教授暨臺師大管樂隊演出、MOMO姊姊及玩偶帶動跳、愛心公益義賣會等精彩節目，提供大家聖誕出遊好去處，還有園區花卉燈飾可供拍照休憩。

自來水博物館使用了大量聖誕紅佈置，不管白天夜晚都相當美麗。（台北自來水事業處提供）

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