二殯爆工程疏失「柯任內無法完工」 2.6億追加預算遭議會擱置

北市第二殯儀館二期整建工程爆發工程疏失、物料上漲等因素，追加預算2.6億元。（新工處提供）

2021/12/25 18:00

〔記者蔡亞樺／台北報導〕台北市立第二殯儀館正在進行二期整建工程，北市議會工務、民政委員聯席會議審查時，發現鑽探調查不確實，發生坍塌、溢漿等工程疏失，加上原物料漲價等因素，工程總經費一口氣追加預算2.6億元，工期也延宕到後年，無法在市長柯文哲明年卸任前完工。藍綠議員不滿，要追究建築師與監造廠商責任、刪減預算，經討論最後決議暫擱，將送政黨協商。

北市殯葬管理工程處長陳冠伶指出，因台積電擴廠及疫情影響，缺工缺料造成工程總指數漲幅過大，追加預算包含物價調整1.4億元、工程預備費3995萬元、變更設計費8千萬餘元等，合計2.6億元，另委託技術服務費增加284萬元，修正後，總工程經費達19億餘元。

代辦二殯工程的北市新建工程處長黃立遠說，2017年鑽探調查報告與現場開挖有差異，山坡地和平地交接處的地質變化非常大，施工發生基地北側連續壁發生坍塌、灌漿發生溢漿等問題，須動用重型機具破除，並調整工期因應。

國民黨議員王浩直言，「人謀不臧」，他指出，8000萬元的變更設計費，其中5350萬元屬工程問題，包括地平坍陷、混凝土以切削機進行挖掘、地質改良工法補強，這都是廠商不專業造成的，預算不該全由市府負擔，也要追究廠商責任。

民進黨議員李建昌也說，這是工程設計與評估偏差所造成的，追加的工程費要打折扣。民眾黨議員林國成質疑，他對工程物調追加預算他沒意見，但建築師、鑽探技師有問題，應適度處分。

民進黨議員洪健益提到，追加1.4億元的物調費用，「這是給大包，小包一塊錢都拿不到」，他要求二殯的得標承廠商也要給下游的分包商。議員張茂楠也支持要雨露均霑，並建立一個制度，以免有廠商低價搶標、用不專業的鑽探報告，政府再配合追加預算護航。

對此黃立遠表示，責任檢討部分，依相關契約規定已暫停核發設計和監造的顧問款，十11月10日已發公文，另將辦理扣分計點，會影響建築師參與投標評選的名次。但議會聯席委員會審查預算時，討論沒共識，將預算送交政黨協商。

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