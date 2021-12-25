綠綠der！人妻偷吃三鐵男 曝光後又暗通款曲...夫心碎求償

陳姓人妻偷吃王姓人夫，各被雙方配偶告。（情境照）

2021/12/25 19:10

〔記者吳政峰／台北報導〕一名陳姓人妻去年參加三鐵運動，結識了王姓人夫，雙方不顧已婚身分墜入愛河，被王男的妻子發現，提起侵害配偶權告訴，直到法院訴訟文書寄到家裡，陳女的老公才知道愛妻出軌。今年初，陳夫發現老婆雖和王妻調解，卻仍私下和王男見面接吻，憤向王男求償。高院調閱調解書，認事證明確，判賠30萬元，全案確定。

陳女與王男去年因參加三鐵運動而結識，明知彼此已婚，卻未守住道德底線發生親密關係。而後，王妻發現老公舉止有異，追問下才知道婚姻遭到陳女介入，氣得提起侵害配偶權的民事損害賠償告訴。

在法院調解下，陳女承認行為不妥，同意支付10萬元給王妻和解，並保證日後不再與王男有任何違反男女分際的行為，若有違反，按次給付10萬元。

陳夫始終被蒙在鼓裡，直到收到法院寄來的文書，才知道愛妻偷吃人夫，但基於兩人結縭16年、且育有兩子等事由，選擇原諒。

今年初，陳夫駕車途經住家附近，赫見老婆仍偷偷與王男碰面，且兩人在光天化日之下接吻，趕緊拍照存證。返家後，陳男質問妻子，並檢閱其手機，看到王男以「老婆」稱呼自己的老婆，終於面對兩人暗通款曲的事實，提告王男求償120萬元。

王男否認知道陳女已婚，並主張陳夫所提供的相片不清楚，無法證明影中人的身分，拒絕賠償。

高院當庭勘驗照片，面容清晰可辨，確認接吻的兩人就是王男與陳女；又調閱對話紀錄，王男以「老婆」稱呼陳女，超過已婚男女之間的分際；最關鍵的鐵證是，陳女前與王妻簽下的調解書，明白寫出承認與王男有逾越朋友間的關係，並同意賠償。

高院審酌相關事證後，認為陳夫提告王男侵害配偶權無誤，考量雙方社經地位與資歷後，認為原審判賠30萬元合理，予以維持，全案確定。

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