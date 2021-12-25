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    首頁　>　臺北市

    罷昶表態？柯文哲酸：藍綠應該合作 一起幹掉林昶佐

    台北市長柯文哲酸說。（記者王藝菘攝）

    台北市長柯文哲酸說。（記者王藝菘攝）

    2021/12/25 17:16

    〔記者楊心慧／台北報導〕台北市第五選區（萬華、中正）無黨籍立委林昶佐罷免案明年1月9日投票，傳出國民黨對「罷昶」感到不樂觀，外界認為台北市長柯文哲有7％影響力，但他尚未表態。柯文哲今天大酸，國民黨應找民進黨，做藍綠合作，一起幹掉無黨籍的林昶佐，「我想這是務實可行的辦法」。

    台北市議會國民黨、民進黨甲級動員，封殺柯文哲所提重陽敬老金覆議案，柯文哲今天下午出席「公館聖誕季」大酸，從最近台北市議會的表現，國民黨民進黨都可以團結在一起，國民黨應該找民進黨，做個藍綠合作，一起幹掉無黨籍的林昶佐。

    柯文哲指出，就像國民黨和民進黨過去在台中選區也是一樣，屬於第三勢力的基進黨被幹掉，出來補選的是民進黨和國民黨的候選人，他們就可以繼續分贓下去，所以對於林昶佐也是一樣，只要兩黨合作，把無黨籍的林昶佐幹掉，就可以一起分贓了。

    媒體追問，所以希望林昶佐被幹掉？柯文哲僅說，這個藍綠兩黨去處理就好，他還反問記者，這答案還滿意嗎？

    被問到國民黨擔心柯文哲在罷昶的議題上不表態，有可能導致罷昶輸得比公投更難看？柯文哲回應，所以現階段趕快找民進黨合作。

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