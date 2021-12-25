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    首頁　>　臺北市

    把新竹縣市當禁臠？國民黨：林智堅先承諾不選大新竹市長服眾

    國民黨文傳會說，基本上沒有人反對竹竹合併升格，先承諾不選升格後的大新竹市長，才能讓眾人信服。（資料照）

    國民黨文傳會說，基本上沒有人反對竹竹合併升格，先承諾不選升格後的大新竹市長，才能讓眾人信服。（資料照）

    2021/12/25 16:52

    〔記者施曉光／台北報導〕新竹市長林智堅批評國民黨不該把新竹縣市當「禁臠」國民黨今天發布新聞稿回應，林智堅與民進黨立委柯建銘合謀，為一黨一人之私趕竹竹合併，已經是「司馬昭之心路人皆知」，林智堅應先承諾不是為自己、「承諾不選大新竹市長」，才能讓眾人信服他的提案是為公眾著想。

    國民黨文傳會指出，如果真的為新竹區域長遠發展著想，林智堅及柯建銘為何不思考納入苗栗做科技都以及提出財劃法規劃？為何不能在相關法制配套到位後於2026升格，要趕在明年2022選舉前處理？如此明顯的「因人設事」已經引起社會非議，就連民進黨內都有雜音，難道林智堅沒空用行動澄清自己的提案，反倒還回過頭來指責國民黨？簡直荒謬。

    國民黨文傳會說，基本上沒有人反對竹竹合併升格，大多討論聚焦在如何讓區域有更好發展，就是需要處理財劃法以及產業聚落定位的問題，林智堅一手與柯建銘操作一己之私的「竹竹併」版本、一手反指受人民託付長期在新竹地區執政的國民黨，只是盡顯自己的自私算計，奉勸林智堅不必急著轉移焦點，先承諾不選升格後的大新竹市長，才能讓眾人信服，大家也才會開始願意聽他說話。

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