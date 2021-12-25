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    地墊掀起害顧客跌倒受傷 法官判超商須賠償6.6萬

    周女遭到全家店門口的腳踏墊（地墊）絆倒，獲賠6.6萬元。示意圖，與本案無關。（記者吳政峰攝）

    周女遭到全家店門口的腳踏墊（地墊）絆倒，獲賠6.6萬元。示意圖，與本案無關。（記者吳政峰攝）

    2021/12/25 17:03

    〔記者吳政峰／台北報導〕一名周姓女子2018年到新北一間全家便利店消費，走出大門時遭到鋪在門口的地墊絆倒，當場倒地受傷。周女認為地墊掀起與她跌倒間有因果關係，提告求償50萬餘元，高等法院審理後，日前判全家應賠6萬6935萬元較合理，全案確定。

    周女主張，2018年12月間，到該店消費消費後、走出大門之際，因擺設在該店門口的地墊未以雙面膠固定或掀起，致她因此遭絆倒跌坐在地傷害，全家所提供的服務不符合消保法相關規定，應賠償醫療費用4285元、往返看診交通費3620元、無法擔任臨時托嬰與市場臨時工長達10個月的工作損失20萬元、精神損害30萬元，共計50萬7905元的損害。

    周女強調，該店王姓副店長，負責該店的管理及設施維護，應注意該店外擺設地墊的安全性，避免消費者經過時絆倒受傷，依當時情形，並無不能注意情事，但王女疏未注意，害她受傷，亦應負擔賠償責任。

    全家表示，周女未舉證是遭門口的地墊絆倒，縱使是絆倒，一般而言，消費者正常行走在地墊上跌倒的機率微乎其微，因此，地墊放置與周女跌倒不具相當因果關係。再加上擺設地墊的目的是防止髒汙及水漬，為清理方便，並無以雙面膠固定的必要，已確保安全性。何況事出突然，王女則說，無從防範周女跌倒，並無過失。

    高院指出，全家是提供消費者購買商品的場所，卻未隨時防止往來消費者遭地墊絆倒，已不符合當時專業水準可合理期待的安全性，依消保法規定確應負賠償責任，經過計算，判賠6萬6935元較妥適。

    王女部分，因周女前曾對其提出業務過失傷害告訴，經新北地檢署調查並無過失，給予不起訴處分，難認她應對周女跌倒一事負責，故判她免賠。全案確定。

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