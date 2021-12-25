與「學姊」對決士北 陳思宇：別人贏我會祝福 絕不退黨

「學姊」黃瀞瑩（左）及前台北市觀傳局長陳思宇（右）爭取民眾黨提名參選台北市議員第一選區（士林北投），2人今天在民眾黨募款小物發布記者會碰頭。（記者陳昀攝）

2021/12/25 16:20

〔記者陳昀／台北報導〕民眾黨「學姊」黃瀞瑩及前台北市觀傳局長陳思宇都在爭取民眾黨提名參選台北市第一選區（士林北投）議員，2人今天在民眾黨記者會碰頭，陳思宇表示，為避免幹部評鑑球員兼裁判，她已請辭中央委員，假設初選是別人勝出，她會誠心祝福、站台，最重要的是絕不退黨。

民眾黨秘書長謝立功下午率領黨內女性幹部召開記者會，宣布發行年度募款小物「女力月曆」，即日起捐款1千元即可獲得1本，數量有限，依序依比例發送。謝說，民眾黨希望給年輕人機會，並提供女性參政的舞台，在座的成功女性在自己崗位兢兢業業，有很優秀、傑出的表現，也證明「女力」已成為台灣社會的一股主流力量。

參與桌曆拍攝的成員包含民眾黨中央委員陳思宇、發言人楊寶楨、台北市副市長黃珊珊辦公室秘書黃瀞瑩、前北市府發言人林珍羽、桃園市黨部代理主委秦詩雁、南投縣黨部執行長林俞均、立法院黨團行政組長王如意、組織發展部網路組副組長鍾棠芝、基隆市黨代表陳安淇等人今都出席記者會。

將在士林北投選區對決的陳思宇、黃瀞瑩今也同時出現，被問到兩人互動會不會有點尷尬？陳表示，自己對家鄉的愛勝過任何挑戰，公平公正公開是她信仰的價值，面臨幹部面試評鑑，她不可能讓球員兼裁判的事情發生，因此主動請辭中央委員。黃則說，還好啦，應該不會很尷尬，遊戲規則在走，就盡努力，勇敢跨出舒適圈挑戰，每個人都有自己的目標，努力達成就可以。

面對媒體追問初選結果出爐後是否支持對方？黃瀞瑩表示，不管怎麼樣，現在是個努力的過程，至少她們都努力過，朝心中的目標前進就夠了。陳思宇則挑明說，假設初選真的是別人勝出，她絕對誠心誠意祝福，有需要她也可以站台，「最重要的是，我絕對不會退黨。」

不過，由於年底將至，但中央委員募款責任額100萬元仍有許多人未達標，謝立功表示，還有幾天，很多中央委員正在努力，可以靜觀其變，且民眾黨募款不是真的很差，他也預告農曆年前將公布第二波2022人選。被問到辭中央委員是否與責任額有關？陳思宇重申，公平公正公開是她信仰的原則，明天就是幹部評鑑，不希望球員兼裁判。

民眾黨秘書長謝立功率黨內女性幹部召開記者會，宣布發行年度募款小物「女力月曆」，捐款1千元就能獲得1本。（記者陳昀攝）

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