7旬翁LINE遇美女 遭色誘投資詐走200多萬元

刑事局提醒，從事投資交易前，應充分瞭解其運作模式，務必審慎評估可能產生的風險。（記者邱俊福攝）

2021/12/25 17:01

〔記者邱俊福／台北報導〕基隆市一名7旬王姓老翁，日前突然有名面貌高雅、氣質出眾的美女「X玲」，主動加入LINE好友，還三餐來訊問候，王姓老翁迅速陷入情網，雙方以「哥哥」、「妹妹」相稱，相互傳情，隨後被誘騙投入一個理財平台，詐走200多萬元。刑事局今再度呼籲民眾小心，避免上當。

刑事局調查，這名退休在家的王姓老翁，是於日前在家滑手機時發現一位美女「X玲」忽然加他好友，隨即照三餐開始問候，不久王翁就暈船，誤以為遇到網路真愛，便和對方在LINE上互相傳情。

之後，「X玲」向王翁誆稱自己投入一家理財平台，當初本金只投10萬，現在可以月收7、8萬。王翁乍聽之下覺得大有賺頭，也覺得「朝夕相處」的「X玲」不可能欺騙他，因不熟悉3C操作，還請「X玲」代申請該平台會員。

當時對方告訴王翁，可以分5次慢慢投入20萬、40萬、80萬、160萬、240萬元本金，稱是做為「風險控管」的「小技巧」，王翁聽完覺得甚有道理，便以「室內裝修」為由屢至不同銀行臨櫃匯款，前後共匯出200多萬元，因其神色詭異，最後仍不敵行員追問，報請警方處理，王翁始知遭詐。

刑事局統計，110年1至11月假投資詐騙件數較去年同期增加近1.7倍，財損量增加近2倍。近期分析發現歹徒充分運用通訊軟體，隨機搭訕網友，以假交友名義，私下加LINE發送「保證獲利」等投資連結，民眾常誤以為歹徒是值得託付之伴侶，羅織幸福願景的同時，畢生積蓄亦付諸東流。

因此，刑事局提醒，從事投資交易前，應充分瞭解其運作模式，務必審慎評估可能產生的風險，切勿看到陌生廣告、聽信陌生人甜言蜜語而「私下加LINE」輕易投入標的，而標榜「穩賺不賠」、「高報酬低風險」、「一夜致富」的投資方案，通常就是有詐。

☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

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