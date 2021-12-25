國際越來越挺台 日駐台代表：2021是「台灣年」

日本台灣交流協會日台之心聖誕音樂會市集開幕式今日舉行，外交部長吳釗燮（左三）、台日關係協會會長邱義仁（右三）、日本台灣交流協會台北事務所代表泉裕泰（中）及文化總會副會長江春男（右二）等人出席。（記者叢昌瑾攝）

2021/12/25 16:51

〔記者楊丞彧／台北報導〕日本台灣交流協會主辦，文化總會以及台北101協辦的「日台友情」系列活動，今天在台北101水舞廣場舉辦壓軸活動「日台之心聖誕音樂會市集」，日本台灣交流協會代表泉裕泰出席致詞。泉裕泰指出，2021可說是「台灣年」，全世界更支持自由的台灣、民主的台灣，台灣的國際朋友越來越多，也讓他同感榮幸與驕傲，明年是交流協會成立50週年，泉裕泰也希望台日展望下個半世紀，繼續手牽手，在無垠陽光下跑百年友情馬拉松。

「日台之心聖誕音樂會市集」今舉辦開幕記者會，作為2021年「日台友情」系列活動的圓滿收尾，日本台灣交流協會代表泉裕泰、外交部長吳釗燮、台灣日本關係協會會長邱義仁、文化總會副會長江春男、台北101董事長張學舜等人共襄盛舉，總統蔡英文也以預錄影片致詞。

泉裕泰致詞表示，日台友情最無敵的2021年快要結束，讓他感觸很深，因為今年1月23日一樣在101，他見證了「日台友情」的標語史上第一次打在101的牆面上。那一晚，溫暖的光線照亮了日本跟台灣。今年3月是311十週年，日台交流協會與文化部、文總一起舉辦紀念特展，再度感受到日台之間的堅定連結。今年5月，當台灣疫情上升，許多日本民眾主動大力為台灣加油。

泉裕泰接著說，今年6月4日日本第一波「友情疫苗」抵達台灣，當他看到日航抵達桃園機場的那一刻感到很欣慰，因為日本總算能夠幫助台灣了。另一方面，台灣也在日本疫情最嚴重的時候，送了許多醫療物資，撐住了日本醫護。

泉裕泰也提到，在7月的時候，史上最炎熱的奧運在東京以「台湾です」揭開序幕，日台之光們超越勝負，互相加油、互相祝福。而他也特別提到，現在日本網路上一直出現「為什麼冬天吃不到台灣鳳梨」的熱鬧討論。泉裕泰指出，就像別在胸前「人」字型日台友情logo一樣，日本跟台灣的最大力量是，每一個人。

泉裕泰說，雖然今年日台之間的往來被疫情擋住，但友情毫不動搖，還一直在加溫，他1月101點燈的時候說的期望成真了，世界會記住2021的日本跟台灣。此外，今年不只日台的關係很不平凡，甚至2021年幾乎可以說是「台灣年」，全世界更支持自由的台灣、民主的台灣，包含很多日本人也都對台灣的成就非常肯定。台灣的朋友越來越多，他身為日本駐台代表，也感到驕傲、榮幸。

泉裕泰表示，明年2022是日本台灣交流協會成立50週年，而下一個半世紀，日本跟台灣一樣是最好的「海島厝邊」，日台要繼續手牽手，在無垠陽光下跑百年友情馬拉松。

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