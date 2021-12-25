福島食品何時解禁 日駐台代表：等待台灣決心

日本台灣交流協會日台之心聖誕音樂會市集開幕式今日舉行，外交部長吳釗燮（左三）、台日關係協會會長邱義仁（右三）、日本台灣交流協會台北事務所代表泉裕泰（中）及文化總會副會長江春男（右二）等人出席。（記者叢昌瑾攝）

2021/12/25 16:30

〔記者楊丞彧／台北報導〕由日本台灣交流協會主辦，文化總會以及台北101協辦的「日台友情」系列活動，於今年1月在台灣地標台北101開啟，而在12月下旬日台的友情列車回到了起始站台北101，今天在台北101水舞廣場舉辦「日台之心聖誕音樂會市集」，作為2021年的圓滿收尾，日本台灣交流協會代表泉裕泰、外交部長吳釗燮、台灣日本關係協會會長邱義仁、文化總會副會長江春男、台北101董事長張學舜等人共襄盛舉，總統蔡英文也以預錄影片致詞。

台日執政黨昨天舉行二加二會談，會中自民黨代表接連對於日本五縣食品進口表達關切，民進黨代表則回應確保國人食品健康安全前提之下，以科學依據和國際標準來面對；會中沒有提及開放時間表。

被問到福島食品解禁相關問題時表示，泉裕泰今說福島食品解禁跟CPTPP沒有連結，不過他要強調福島的農民很認真耕作，而食品安全問題是台灣政府要負責的，所以日方的原則是按照國際標準與科學標準來判斷福島食品解禁；台日雙方對此不是完全沒有對話，此事日方等待著台灣自己的決心。

「日台之心聖誕音樂會市集」今天在台北101水舞廣場舉辦，開幕式由日本台灣交流協會代表泉裕泰（中）、外交部長吳釗燮（左5）、台灣日本關係協會會長邱義仁（右5）與滅火器樂團共同揭幕。（記者楊丞彧攝）

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