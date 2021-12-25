被控出奧步強佔看板宣傳罷昶 鍾小平喊冤：老闆沒同意我怎敢掛

將投入民進黨台北市議員第五選區初選的律師謝孟羽今在臉書發文控訴，推動罷免林昶佐的台北市議員鍾小平「強佔看板宣傳罷昶」。（翻攝自「謝孟羽律師」臉書粉專）

2021/12/25 15:21

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鍾小平被控強佔看板宣傳罷昶！ 受害人痛揭「出奧步又扯謊」

〔記者楊心慧／台北報導〕台北市議員鍾小平被民進黨台北市議員第五選區初選的律師謝孟羽控訴「強佔看板宣傳罷昶」，謝孟羽所承租的兩面看板，竟被鍾小平違法強占用來宣傳罷免立委林昶佐，鍾小平受訪表示，有和出租人「吉米公司」說過要承租，對方也同意，「老闆沒同意我怎麼敢掛？我也有通聯記錄可以證明。」

台北市第五選區（萬華、中正）無黨籍立委林昶佐罷免案明年1月9日投票，鍾小平及罷免林昶佐公民團體「清林散昶」團隊近日頻宣傳「罷昶」，並掛上看版宣傳；不過謝孟羽在臉書發文指所承租的看板被鍾小平違法強占，並用來宣傳罷免林昶佐，讓他痛批「這是我收過最爛的聖誕禮物，同時也是最壞的社會示範」。

罷免林昶佐公民團體「清林散昶」團隊今也發出聲明，表示謝孟羽租借的廣告看板，遭人「偷用」掛上罷昶廣告一事，本團隊聽聞也相當驚訝且錯愕，嚴正聲明看板絕非本團隊盜用，對此表示遺憾之外，也呼籲各方應該讓這次罷免、讓這次「中正萬華再選擇一次的機會」，能夠光明磊落、給選民乾淨的再思考空間。

台北市議員吳沛憶也批評，顏家強佔國有土地、鍾小平強佔私有看板，強佔是國民黨百年傳統嗎？鍾小平竟連別人的看版都搶，這場罷免，理由用造謠的，連署用作弊的，連掛看板都用搶的，台北市的選舉，去強佔蓋台別人看板的不知道是不是史上第一次，小平這鬧劇到底要多胡鬧？

吳沛憶向國民黨呼籲，請國民黨想清楚，鍾小平為回娘家無所不用其極，但是收一個造謠作弊搶看板的看板怪盜，會不會讓全黨被人恥笑，正常人朱立倫主席要想清楚。

鍾小平受訪時則表示，有和出租人「吉米公司」說過要承租，對方也同意，「老闆沒同意我怎麼敢掛？我也有通聯記錄可以證明，我又不是神經病。至於他反悔租給我，我沒評論。」

將投入民進黨台北市議員第五選區初選的律師謝孟羽今在臉書發文控訴，推動罷免林昶佐的台北市議員鍾小平「強佔看板宣傳罷昶」，今已派人前往拆除。（翻攝自「謝孟羽律師」臉書粉專）

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