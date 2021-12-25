4.4億僅為M60A3戰車研製新射控系統 立委：腳麻了是要怎麼跑？

陸軍計畫以3年為期丶投入4億4401萬元經費，委由中科院進行部分M60A3（TTS）戰車砲控丶射控及觀瞄系統的更新，但立委劉建國等人質疑，這項計畫只有砲控丶射控與觀瞄系統等項目，「為何只有上半部的提升？下半部卻沒有提升？」。圖為M60A3戰車參與2016的漢光31號國防戰力展示。（資料照）

2021/12/25 15:03

〔記者羅添斌／台北報導〕陸軍現有460輛M60A3（TTS）戰車，陸軍計畫以3年為期丶投入4億4401萬元經費，委由中科院進行部分M60A3（TTS）戰車砲控丶射控及觀瞄系統的更新，但立委劉建國等人認為，這項計畫只有砲控丶射控與觀瞄系統等項目，「為何只有上半部的提升？下半部卻沒有提升？」

劉建國等立委認為，「這就像是人腳麻了要怎麼跑？戰車下半部動不了或是反應慢半拍，請問仗要怎麼打？」為此，立委已連署提案，要將這項計畫在明年度編列的2000萬元經費全數凍結，待陸軍重新研擬相關提升計畫，並向立院外交國防委員會提出書面報告後始得動支。

M60A3（TTS）戰車目前是金門丶澎湖丶花東防區的戰車部隊主力，在此次漢光演習的實兵操演項目中，各防區的M60A3（TTS）戰車都有參與實彈射擊及相關演練，不過，M60A3（TTS）戰車配備的是105公厘戰車砲丶車體設計及防護力明顯不足及落後，有待經由戰車砲的換新丶系統更新丶強化防護力等作為，來強化M60A3（TTS）戰車的整體戰力，更新計畫完成後，將可大幅延長M60A3（TTS）戰車的服役年限。

根據國防部送交立法院的明年度國防預算書顯示，陸軍已明確提出計畫，由中科院為M60A3（TTS）戰車進行戰車砲控丶射控及觀瞄系統進行委製案，經費規模達到4億4401萬元。

軍方人士則說，這次的M60A3（TTS）戰車部分系統委製案，採小批量方式進行，將以3年為期（2022至2024年），若是試製及測試評估成果良好，符合陸軍的需求，未來會再進行分階段丶大數量的M60A3（TTS）戰車系統更新。

M60A3（TTS）戰車配備的是105公厘戰車砲丶車體設計及防護力明顯不足及落後，經由戰車砲換新丶系統更新丶強化防護力等作為，來強化M60A3（TTS）戰車的整體戰力。圖為金門守備大隊戰車營M60A3戰車，在漢光演習期間，對海面目標區進行實彈射擊。（資料照，金防部提供）

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