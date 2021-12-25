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    取得第三方安全營運證明 台鐵EMU3000型列車明首航台東往樹林

    台鐵EMU3000型列車取得第三方安全營運證明，明日首航台東－樹林。（資料照，台鐵局提供）

    台鐵EMU3000型列車取得第三方安全營運證明，明日首航台東－樹林。（資料照，台鐵局提供）

    2021/12/25 15:38

    〔記者鄭瑋奇／台北報導〕台鐵局EMU3000型城際列車於今年7月30號抵台後，在台鐵局試車小組與日立公司雙方持續努力下，於12月21日取得第三方獨立驗證與認證單位（IV&V）德國萊茵所頒發的首批車輛安全營運證明。明日將正式首航，從台東站開往樹林，後續於12月29日投入營運，每日行駛東部幹線6列次。

    台鐵局12月21日由副局長馮輝昇代表接受台灣德國萊茵技術監護顧問公司頒發證書時，馮輝昇表示，安全是台鐵局最看重的一件事，他期許EMU3000型不僅是台鐵局最豪華、舒適的列車，更是最安全的列車。

    當日陪同受證的機務處長陳詩本表示，感謝台鐵試車小組所有成員的辛勞，從列車抵臺至今，在將近5月的試車過程中，試車小組每天與日立技師逐項確認列車各項性能，除確保列車行駛的安全外，同仁的努力也讓新城際列車得以在元旦連假前投入營運，開始服務宜、花、東的鄉親。

    明日EMU3000型首航行程，將於上午10點49分從台東站出發，沿途停靠關山（11點13分）、池上（11點36分）、花蓮（13點04分）、南澳（13點55分）、宜蘭（14點50分）、福隆（15點08分）、南港（16點）、台北（16點21分）、樹林（16點42分）。

    台鐵局副局長馮輝昇（左）、機務處長陳詩本（右）展示EMU3000型取得的第三方安全營運證明。（圖：台鐵局提供）

    台鐵局副局長馮輝昇（左）、機務處長陳詩本（右）展示EMU3000型取得的第三方安全營運證明。（圖：台鐵局提供）

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