觀光局推16條自行車路線認證 騎完1條可獲紀念勳章還能抽現金

交通部長王國材（右1）赴新竹縣峨眉湖畔騎自行車，推廣台灣16條自行車路線。（圖：觀光局提供）

2021/12/25 15:22

〔記者鄭瑋奇／台北報導〕為推廣全台16條多元自行車路線，交通部觀光局今日於新竹縣峨眉湖畔舉辦「2022台灣新騎跡多元自行車道發布會」，宣布2022年多元自行車路線系列第一波活動「Go Bike TAIWAN 玩騎認證」將於明年1月3日開騎。交通部長王國材表示，推動自行車旅遊是全世界環保減碳的重要措施，未來將延續2021自行車旅遊年的成果，持續推動自行車旅遊。

王國材指出，交通部107年完成環島一號線及25條環支線後，接續於109年至113年推動「環島自行車道升級暨多元路線整合推動計畫」，編列28億元預算，109年、110年以環島路網為主幹路網，搭配國家風景區範圍，結合地方性較具特色自行車路線，整合優化完成16條多元自行車路線。

16條自行車路線依特色分成濱海型（北海岸路線、黃金山海線、雲嘉南濱海線－台江、東海岸路線）、河岸型（宜蘭濱海蘭陽平原線、大鵬灣路線）、田園型（花東縱谷－田園風光路線、西拉雅－菱波官田線、雲嘉南濱海線－嘉義糖鐵、卦山三鐵線）、環山型（洄瀾曼波線、花東縱谷－森林溫泉線、獅頭山線、日月潭線）、山岳線（茂林路線－高雄山城）及離島型（澎湖路線－菊島）等6大類型，供一般旅客選擇體驗自行車旅遊的樂趣。

為鼓勵民眾玩騎16條多元路線，觀光局推出了「Go Bike TAIWAN 玩騎認證」活動，只要民眾騎乘任一條自行車多元路線，並藉由交通部運輸研究所「環騎圓夢App」或其他可記錄移動路徑的App軟體，將騎乘路徑紀錄軌跡上傳至個人臉書或Instagram，並標記「#交通部觀光局玩騎認證」、「#一騎踏出去」公開發布後，前往臨近的國家風景區旅遊服務中心，交由服務人員確認，即可獲得該路線的專屬紀念認證勳章，還有機會抽現金獎、自行車及知名運動用品店禮物卡等。

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