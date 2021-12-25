路透「辣台妹」專題報導 學者分析：台海局勢受國際媒體關注

東吳大學政治系助理教授陳方隅。（資料照）

2021/12/25 16:07

〔記者簡惠茹／台北報導〕《路透社》本月24日推出台灣總統蔡英文特別報導，並以「對抗中國的領袖」（The leader who's standing up to China）為題。東吳大學政治系助理教授陳方隅分析，過去十年來，國際上的「風向」有很大的轉變，全世界的人們不再覺得台灣是麻煩製造者，國際媒體最近也非常關注台灣以及台海局勢，而且大家關心的重點相當一致，「台灣人到底有沒有這個決心以及能力去抗衡中共的野心呢？」

國際三大新聞媒體通訊社Reuters，日前推出了台灣總統蔡英文（Taiwan President Tsai Ing-wen）的特別報導，報導介紹蔡英文總統成長背景、從政經歷，再到2012年敗選，報導中也提及太陽花運動、婚姻平權法案，並談及中國因素對台灣的影響等等。

東吳大學政治系助理教授陳方隅表示，報導提及中國因素時，路透社使用的主詞都是中國，是中國讓兩岸關係倒退，用各種手段威脅台灣，包括軍機軍艦擾台、在台海做軍事演練、挖邦交國、強迫外國公司標示台灣屬於中國，文章指出，「自從蔡英文上台之後，北京方面對於統一的推動更加明顯」。

陳方隅指出，報導也有關照到中國國民黨的視角，引用國民黨立委江啟臣的話指出蔡英文上台後兩岸關係倒退，不管是在政治上和外交上，以及美中關係當中，兩岸幾乎變成戰爭狀態，這樣對台灣不好，很明顯的，中國國民黨認為兩岸關係不好，是台灣的錯。

陳方隅表示，接著文章也談到香港對台灣的影響，蔡英文的支持度高漲，尤其自從強硬回擊習近平之後，被稱為「辣台妹」，然後是軍事改革，這部份的篇幅是最長的，這也是國際媒體普遍最關心台灣的議題，有非常多的大媒體都有寫過相關文章或特別報導，最後一張圖，則是蔡英文著軍裝、拿著望遠鏡。

陳方隅分析，首先，國際大媒體針對台灣做的特別報導，意義自然很不一樣，過去十年來，國際上的「風向」有很大的轉變，全世界的人們不再覺得台灣是麻煩製造者了，大概只有中國國民黨覺得是如此，路透社還特別把江啟臣的話安排在兩岸關係轉折的這邊，先講中國對台灣改變了態度、加強統一，然後江啟臣就像是在附和一樣，反正中國國民黨就是只會怪台灣，從來不譴責中國就對了。

陳方隅指出，大概又要有一大票人跑出來講說這是民進黨大外宣，不過說真的，如果民進黨真的有能力「控制」路透社，可能真的是唐鳳用腦波控制的吧？蔡英文的黑特討厭者很多，但大多還是活在自己的世界裡，不願意接受台灣現在很受到國際重視這件事。

陳方隅表示，其次，這篇報導當中，論文爭議一個字都沒有提到，因為這根本就不是一個問題，LSE都已經認證學位為真，英國法院也認證不需要再有進一步的動作，學校都已證明學位為真，是還有什麼其他動作？只是很多人不願意接受只好繼續認知不協調。

陳方隅指出，第三，國際媒體們最近真的是非常關注台灣以及台海局勢，而且大家在詢問的重點相當一致，「台灣人到底有沒有這個決心以及能力去抗衡中共的野心呢？」

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