全國SUPER教師獎頒獎 5位得主夢想當一輩子老師

全國教師會今日舉辦SUPER教師獎頒獎典禮，5位獲獎老師合影。（記者田裕華攝）

2021/12/25 14:51

〔記者林曉雲／台北報導〕全國教師會今日舉辦SUPER教師獎頒獎典禮，彰化縣立彰安國中生物教師侯松男是代理教師，教書15年仍超愛教學和學生，甚至把房子買在學校對面以節省時間，獲得國中組SUPER教師獎。

全國SUPER教師獎得主為：基隆市立過港幼兒園老師胡慈恩、桃園市八德區忠孝國小老師陳佳慧、彰化縣立彰安國中老師侯松男、新北市立淡水商工老師邱志鴻、南台科技大學老師梁丹青都樂於教師工作，且夢想一輩子當老師。

教育部長潘文忠致詞表示，政府舉辦師鐸獎是天經地義，但全教總以民間教師專業組織，多年持續辦理全國SUPER教師表揚，且和政府舉辦的表揚完全到位，相當難能可貴，也要表達感謝，虎年衝擊教育現場和師資人力，特別是升國中階段，學生人數將大減1.6萬人，教育部亦對此進行研議。

全教總理事長侯俊良表示，今年SUPER教師在武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情衝擊下，全力進行跨領域和自主學習，值得敬佩。

過港幼兒園老師胡慈恩任教7年，她表示，老師不是給解決問題的方法，而是帶著孩子一起解決問題，例如上泡泡課程時，有孩子想要讓泡泡在手上「跳舞」，她就帶孩子找各式手套，發現綿質手套最有效，很感謝擔任軍人的先生一手包起家事，她支持降低師生比，呼籲友善對待孩童的第二個媽媽。

大忠國小老師陳佳慧任教20年，她表示，參賽是為了解決畢業班學生為了考私校或資優班而壓力很大的煩惱，邀請學生陪老師一起比賽，不要因落榜挫折而覺得自己不好，她當學生時也是「角落生物」，等待43年獲獎肯定，為免日復一日教學會麻木，因此收集教學日誌中家長和學生的回饋、教學亮點，作為教學之正向能量。

彰安國中老師侯松男是大葉大學學士和碩士，原在生物技術開發中心上班，媽媽曾是國小老師、在阿里山上教書，自己也喜歡教書、當孩子王，於是給自己一個機會做真正想做的事，就唸了彰師大第2個研究所，把房子買在學校對面是為了節省時間，夢想一輩子當老師。

淡水高工特教老師邱志鴻會當特教老師，主要是陪伴智能障礙的哥哥長大，有一股愛的力量催促他全力協助特教學生，為了協助學生就業順利，他先自主跨域學習，得獎不是他自己得獎，而是讓更多人看到特教老師的付出，社會可以給身心障礙者更多機會。

南台科大老師梁丹青是新加坡人，在美國取得傳播學士和碩士，因先生是台灣人，來台灣20年，她表示，被全教總的理念和行動力吸引而參賽，得獎讓教師工作更被肯定，今年雖有疫情，但她帶學生參加競賽獲得23個獎項佳績，台灣最美的是付出愛和奮鬥的人。

評審團特別獎是苗栗縣頭份市永貞國小老師彭仁星、新北市三重高中老師潘昱璇。

全國教師會今日舉辦SUPER教師獎頒獎典禮。（記者田裕華攝）

教育部長潘文忠出席全國Super教師頒獎並參與現場活動。（記者田裕華攝）

全國Super教師頒獎，獲獎的幼兒組胡慈恩老師。（記者田裕華攝）

全國Super教師頒獎，獲獎的國小組陳佳慧老師。（記者田裕華攝）

全國Super教師頒獎典禮，國中組得獎者候松男老師。（記者田裕華攝）

全國Super教師頒獎，獲獎的高中組邱志鴻老師。（記者田裕華攝）

全國Super教師頒獎，獲獎的大專組梁丹青老師。（記者田裕華攝）

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