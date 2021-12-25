國1楊梅休息站今下午3點啟用 設有停車場、廁所、簡易賣場

國1五楊高架端點處的楊梅休息站今下午3點啟用，設有停車場、廁所、簡易賣場。（圖：高公局提供）

2021/12/25 12:35

〔記者鄭瑋奇／台北報導〕國道1號再增1處休息站，交通部高速公路局斥資3億元打造的楊梅休息站，今日在由交通部長王國材、桃園市長鄭文燦共同剪綵後，將於今下午3點正式啟用營運；該休息站是國道實施電子收費後，第一座利用舊有收費站空間改建的休息站，設有停車場、廁所及簡易賣場。

高公局表示，楊梅休息站位於國1五楊高架道路南下端點71k+400處，興建該休息站是考量國1南下從汐五高架至五楊高架沿線近60公里間，均無設置服務區供停靠休息及如廁空間，所以就利用五楊高架終點南下側楊梅收費站舊址腹地改建為休息站，以服務五楊高架南下線用路人。

楊梅休息站總樓地板約471坪，其中賣場棟為地上3層建物，高公局指出，建築造型設計循「天圓地方」概念，3棟廁所外型仿客家圓樓意象採圓筒狀結構，屋頂為三度空間變化的漏斗形垂版造型，以清水模工法施工，展現工程美學，施作難度極高。屋頂圓形開口，以最自然的方式採光、通風，中庭並引入植生綠化，讓使用者感受自然與寧靜。停車場則採可增加基地保水、涵養地下水效能結構性透水鋪面，提升綠建築效益及友善環境。

廁所除一般男、女廁及考量身障人士需求外，也提供性別友善親子空間，專設獨棟性別友善的「通用廁所」。高公局表示，男、女廁均有親子廁間及淋浴室，提供有需求旅客使用，且考量幼童身高設置兒童洗手台、兒童小便斗；通用廁所一併設置無障礙廁間、無障礙淋浴室及哺乳室，營造最完善、全齡通用的使用環境。另為友善身障人士及兒童，停車場採路面與人行道等高全平面無障礙規劃，並於賣場正前方設有無障礙2席及親子1席專屬停車位。

國1楊梅休息站新建工程啟用後，將成為國1高架專用的首座休息站，平面路段之車輛並無法駛入，提供用路人小而美的貼心服務，並期望能降低用路人疲勞駕駛發生事故的風險。

國1五楊高架端點處的楊梅休息站今下午3點啟用，設有停車場、廁所、簡易賣場。（圖：高公局提供）

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