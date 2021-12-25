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    學者發起聯署全年禁撈開花母蟹 漁業署：下月召開三方會議討論

    開花母蟹口感並不好，有學者發起聯署，為海洋資源永續，希望可以全年度禁撈開花母蟹。（鄭同僚提供）

    開花母蟹口感並不好，有學者發起聯署，為海洋資源永續，希望可以全年度禁撈開花母蟹。（鄭同僚提供）

    2021/12/25 11:57

    〔記者楊媛婷／台北報導〕開花母蟹（受精卵抱於體外腹側的母蟹）口感並不好，依現行漁業署訂定的法規，僅規定每年8月16日到11月15日禁捕，政治大學教育系副教授鄭同僚於公共政策網路參與平台發起聯署，希望改為全年禁捕，不到1週就超過2700人附議。

    出身澎湖的鄭同僚日前回到故鄉，在馬公漁市看到一整籃都是開花母蟹，他對此現象大呼不可思議，「這些母蟹可以產下無數的子蟹，怎麼可以如此濫捕。」鄭同僚說，開花母蟹口感並不好，詢問魚販為何漁民仍要抓，才知道原來有少部分自私漁民認為自己若不抓、別人也會抓，對於這類對海洋資產互相毀滅的行為難以理解。

    依漁業署「沿近海捕撈蟳蟹類漁獲管制措施規定」，我國只有在每年8月16日到11月15日禁止漁船捕撈開花母蟹，鄭同僚說，現在台灣沿近海的蟹源已經很少，現在僅3個月禁止捕撈開花母蟹過於保守，認為應該要修法，改為全年度禁捕，除保護海洋資源永續外，也能盡量避免漁民之間的惡性競爭。

    漁業署長張致盛首先感謝學者和民眾關心海洋生物保育與復育情況，也指出目前國內共有1400多艘主營與兼營用籠具來撈捕蟳蟹的漁船，對於這些漁船來說，蟳蟹是其主要漁獲收入，並表示現行法規除了3個月禁捕開花母蟹外，也有針對不同的蟳蟹種類，規定必須長於6公分或8公分才能保撈，也是為了兼顧海洋資源的保育與永續；他表示2022年1月該署會召集漁會組織、公民團體、漁業專家三方一起的諮詢會議，就此問題進一步釐清跟討論。

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