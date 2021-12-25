空軍自購夜搜直升機 立委：2月內提5架黑鷹歸還陸軍評估報告

空軍已向美方提出「增售」夜搜黑鷹直升機的報價，引發朝野立委關切，立委已連署提出審查預算主決議的提案，認為應將5架原屬陸軍的黑鷹直升機歸還給陸軍，並且要在二個月內將歸還陸軍的評估及進程書面報告。圖為機身漆有紅色十字的空軍黑鷹直升機（後），與漢翔公司研製的勇鷹高教機（前）同框。（資料照）

2021/12/25 10:44

〔記者羅添斌／台北報導〕陸軍移撥15架UH-60M黑鷹直升機給空軍，空軍原擬將其中的5架改裝使其具備夜間海上搜救能力，但後來態度轉變又改為要向美方買新機，並請美方提出「增售」夜搜黑鷹直升機的報價，引發朝野立委關切，立委已連署提出審查預算主決議的提案，若是空軍確定如此進行，就應將5架原屬陸軍的黑鷹直升機歸還給陸軍，並且要在二個月內將歸還陸軍的評估及進程書面報告，送交立院外交及國防委員會。

陸軍向美國採購60架UH-60M黑鷹直升機，以汰換老舊的UH-1H直升機，總經費共達847億3786萬元，但先是在前總統馬英九任內，將其中的15架撥交給內政部空勤總隊，蔡英文總統上任後，又決定將15架移撥給空軍使用，使得陸軍自己只剩下30架可用。

但沒想到，15架UH-60M黑鷹直升機移交空軍後，空軍先是想要將其中的5架改裝使其具備夜間海上搜救能力，但沒想到美方的報價太高，加上部分構改的項目竟然要使用消失性商源的產品，空軍覺得不符台灣所需，空軍參謀長黃志偉今年10月就表示，由於美方報價已超過當初協商的預算，因此目前朝另案進行，已請美方改提「增售」夜搜黑鷹直升機的報價，也就是打算向美方採購新機。

此事先前就在軍事迷的網路社群上發酵引發熱議，更有網友喊話，既然空軍有意增購夜搜黑鷹直升機，那就先把5架黑鷹直升機還給陸軍吧。

立法院外交國防委員會下週將密集審查明年度國防預算，對於空軍打算直接向美國採購具有夜間搜救功能的新型搜救直升機，包括民進黨立委蔡適應等多位立委在內，已連署提出具有約束力的主決議提案，請國防部於二個月內，將目前空軍擁有5架UH-60M黑鷹直升機歸還陸軍的評估及進程書面報告，送至立院外交及國防委員會。

主決議並指出，陸軍內部對UH-60M黑鷹直升機的原始需求量為90架，後來買了60架，在分別移撥各15架給空勤總隊及空軍之後，現僅餘30架，既然空軍表示5架UH-60M型機的夜間海上搜救能力提升案，將改為採購新機方式進行，倘確認將採購夜搜能力的新型直升機，其5架原規劃進行提升案的UH-60M黑鷹直升機，應歸還陸軍。

陸軍黑鷹直升機目前只有30架，數量遠遠低於原規劃能量。（資料照）

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